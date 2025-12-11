Arlen López único semifinalista por Cuba en Mundial de Boxeo

El doble titular olímpico Arlen López buscará hoy pasar a la final del Campeonato Mundial de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), en Dubái, cuando se mida al uzbeko Javohir Ummataliyev, campeón del orbe en Taskent 2025.

Arlen, de los 80 kilos, fue el único sobreviviente de la escuadra cubana de cuatro púgiles en la jornada de cuartos de final, donde cayeron sus compañeros Giorvis Salfrán (51 kg), Fernando Arzola (+92 kg) y Julio César La Cruz (92 kg).

Arlen superó al tayiko Nekruz Salimov, en reñida pelea decidida 4-3 a favor del cubano, pero el subtitular de la Copa del Mundo de Colonia 2023 Giorvis Salfrán (51 kg) cedió por decisión unánime 5-0 ante el armenio Rudolf Garboyan, e igual resultado tuvo el subcampeón mundial en Taskent 2023 Fernando Arzola (+92 kg) frente al uzbeko Arman Makhanov, a quien envió a la lona en el tercer round del choque.

Por su parte, el doble titular olímpico y quíntuple as del planeta Julio César La Cruz cedió por 4-1 ante el uzbeko Turabek Khabibullayev, oro en el Mundial de Boxeo Aficionado de World Boxing en Taskent 2025.

La justa mundialista, en el Dubai Duty Free Tennis Stadium, reunió a más de 420 competidores de 108 países y la final de cada peso será el sábado 13.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.