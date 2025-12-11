China envía nuevo donativo para damnificados en Cuba

China envió hoy un nuevo donativo para apoyar en las labores de recuperación tras el paso del huracán Melissa por el oriente de la isla.

Un embarque marítimo zarpó con «ayuda esencial como colchonetas, láminas para techos y lámparas solares para las familias afectadas», escribió el embajador cubano aquí, Alberto Blanco, en sus redes sociales digitales.

Hace menos de un mes China envió un cargamento aéreo de ayuda con alimentos e insumos para los damnificados tras el paso del huracán Melissa en Cuba.

En ese momento Blanco agradeció las muestras de solidaridad del país durante un encuentro con directivos del Centro Internacional de Intercambio Económico y Tecnológico.

La nación antillana recibió hasta el momento ayuda para resarcir los daños ocasionados por Melissa proveniente de casi una treintena de países de los cinco continentes, informaron recientemente fuentes oficiales.

Tras el paso del huracán se recibió otra cantidad de alimentos y materiales de las agencias de la ONU presentes en la isla, que incluyeron elementos para la reparación de techos, sistemas destinados a la potabilización y almacenamiento de agua y otros artículos indispensables.

Desde Asia los ofrecimientos provienen de la India, la cual donó un hospital móvil de campaña y otros recursos, de China, Vietnam y de Japón.

El Gobierno de China entregó recientemente a Cuba un donativo de otros cinco mil kits de paneles fotovoltaicos para las viviendas que quedaron aisladas en el extremo oriental de la isla.

Beijing y La Habana celebraron este año el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Además, la comunidad de futuro compartido entre China y Cuba es la primera establecida por el gigante asiático con un país de América Latina.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959