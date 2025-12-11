Reajustan programa del 6to periodo de sesiones del Parlamento

El Consejo de Estado de Cuba aprobó reajustar el programa del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, y desarrollarlo mediante videoconferencia solamente el día 18 de diciembre.

Según informa hoy el legislativo en su sitio web, el órgano representativo del Parlamento cubano, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de diciembre, dispuso el mencionado cambio teniendo en cuenta la compleja situación del país.

El Sexto Período Ordinario de Sesiones de este órgano, en su X Legislatura, se había convocado para el día 18 de diciembre en el Palacio de Convenciones de La Habana, con las reuniones de las comisiones permanentes de trabajo los días 15, 16 y 17.

En la agenda de la sesión plenaria para el debate por la Asamblea Nacional del Poder Popular se incluyen la evaluación del cumplimiento e impacto de las medidas del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, la presentación de los objetivos y metas de la economía para el próximo año, y el análisis y discusión del proyecto de Ley del Presupuesto del Estado para el año 2026.

De acuerdo con la convocatoria original, también se prevén otros procesos como la rendición de cuenta del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y del Gobierno Provincial del Poder Popular de Ciego de Ávila; y el informe del ejercicio de la más alta fiscalización al Ministerio de Justicia; así como el análisis y discusión de proyectos de ley.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.