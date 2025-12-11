Invertirá Microsoft en sector IA de India

El conglomerado tecnológico multinacional estadounidense Microsoft invertirá 17 mil 500 millones de dólares en la India para impulsar el ecosistema de la inteligencia artificial (IA) del país surasiático.

Su presidente y director ejecutivo, Satya Nadella, anunció ese paso de la compañía, que representa su mayor inversión en Asia.

En una publicación en X, el primer ministro Narendra Modi afirmó que el mundo es optimista sobre la India en la era de la IA y celebró la inversión de Microsoft como una gran oportunidad para que la juventud india impulse la innovación.

De igual modo, calificó de muy productivo un encuentro con Nadella, en el cual ambos discutieron la hoja de ruta de IA del país y las prioridades de crecimiento.

En un comunicado de prensa, Microsoft señaló que junto a India están preparados para establecer nuevos estándares e impulsar el salto del país de la infraestructura pública digital a la infraestructura pública de IA en la próxima década.

En tanto, Puneet Chandok, presidente de Microsoft India y el sur de Asia, aseguró que la compañía estadounidense ha formado parte del tejido social de la India durante más de tres décadas.

El nuevo compromiso de 17 mil 500 millones de dólares y una sólida colaboración con el ecosistema tecnológico de la India se centran en convertir la ambición de la India en materia de IA en un impacto positivo para todos los ciudadanos, según dijo.

Esa transformación se basa en tres pilares: infraestructura para ejecutar IA a gran escala, soluciones soberanas que garantizan la confianza y programas de capacitación que permiten a todos los indios no solo unirse al futuro, sino también darle forma, señaló Chandok.

Agregó que la nueva inversión se utilizará para seguir ampliando infraestructura de nube en IA, iniciativas de capacitación y operaciones en toda la India, lo cual incluye su fuerza laboral de más de 22 mil empleados en Bengaluru, Hyderabad, Pune, Gurugram, Noida y otras ciudades, que representan la diversidad de los negocios de Microsoft.

Microsoft Corporation es un conglomerado tecnológico multinacional estadounidense con sede en Washington, figura clave en el auge de las computadoras personales, gracias a software como Windows, y desde entonces se ha expandido a servicios de internet, computación en la nube, inteligencia artificial, videojuegos y otros campos.

Considerada una de las grandes empresas tecnológicas, Microsoft es la mayor compañía de software por ingresos, una de las empresas que cotizan en bolsa con mayor valor de mercado y una de las marcas más valiosas a nivel mundial.

La empresa ha enfrentado denuncias en varios países relacionadas con la violación de la protección de los datos personales de los usuarios.

