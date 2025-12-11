Trump, próximo blanco: Colombia y Gustavo Petro

“Será el siguiente”, dijo en tono de amenaza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al referirse a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, al parecer el próximo objetivo de la controvertida y criticada Operación Lanza del Sur.

Ya no le basta con Venezuela, ni la máxima presión sobre el mandatario Nicolás Maduro, sobre quien ha vertido todo tipo de imputaciones. Ahora también apunta a Colombia. Dice que ese país limítrofe con Venezuela es un centro de producción de drogas.

Por eso advirtió que Petro, un presidente democráticamente electo al igual que Maduro, podría tener problemas futuros si no toma medidas.

Al responder a preguntas en la Casa Blanca este miércoles sobre si planea hablar pronto con su par neogranadino, Trump lo descartó porque consideró que el colombiano “ha sido bastante hostil con Estados Unidos”.

“Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”, acotó Trump al insistir que Petro “va a tener grandes problemas si no se da cuenta” que Colombia está “produciendo mucha droga”.

“Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos”, afirmó el gobernante estadounidense, quien desde hace tiempo tiene en la mira a Petro y a esa nación sudamericana.

Los comentarios ocurrieron tras el anuncio de Trump de que incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, un hecho que Caracas repudió y denunció de manera enérgica, pues lo catalogaron como un robo descarado y acto de piratería internacional.

Durante las últimas semanas, Estados Unidos reforzó su presencia militar en el Caribe, muy próximo a las costas de la nación sudamericana, y en una entrevista publicada el martes por Politico, Trump no descartó la posibilidad de enviar tropas del Pentágono a Venezuela.

En las mismas declaraciones y en respuesta a otra pregunta sobre el presidente venezolano, el actual ocupante del Despacho Oval expresó en palabras amenazantes que: “Sus días están contados”.

Respecto a Colombia, las tensiones están en punto alto. En septiembre, el republicano retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y luego sancionó a Petro, al que acusa de ser un líder del narcotráfico, algo similar a lo que dice de Maduro.

Trump llegó a asegurar -sin pruebas- que Petro, como presunto narco líder “incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”.

La activista estadounidense Gloria La Riva afirmó, en reciente entrevista con Prensa Latina, que Colombia también es blanco en esta arremetida de Trump “porque el presidente Gustavo Petro tuvo la valentía de condenar a los Estados Unidos por haber causado el genocidio en Gaza y por denunciar las amenazas hacia América Latina”.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos reunieron en el Caribe más de una docena de buques de guerra, el portaaviones más grande del mundo y unos 15 mil soldados como parte de esa “Operación Lanza del Sur”.

Un aparataje militar bajo el argumento de acabar con el narcotráfico en la región. Desde septiembre último, que inició la campaña de ataques a pequeñas embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico oriental, murieron 87 personas y fueron hundidas al menos 22 lanchas.

Para no pocos observadores políticos, Trump intenta deshacerse de líderes y gobiernos que le resultan incómodos.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959