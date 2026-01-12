Cinco inversores de Las Tapias, Manzanillo, ya aportan energía limpia al SEN

El Parque Solar Fotovoltaico Las Tapias, en El Piñal, marca un hito en la expansión de las fuentes renovables en Cuba al tener ya sincronizados cinco de sus siete inversores al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), paso que anticipa la entrada gradual de hasta 21,87 megawatts (MW) de potencia limpia.

Según publicaciones de Radio Granma, «el parque sincronizó inicialmente 10 MW al SEN, prevé incorporar otros 5 MW en la tarde de hoy y completar alrededor de 21,2 MW el próximo 18 de enero, a medida que se conecten todos los inversores previstos».

De acuerdo con declaraciones de Rossio Naranjo Figueredo, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Manzanillo, la potencia instalada de Las Tapias (alrededor de 21,87 MW) equivale al consumo promedio del municipio, estimado en unos 16 MW —y en horarios pico en torno a 18–19 MW—, lo que permitirá cubrir buena parte de la demanda diurna cuando las condiciones solares sean favorables.

Al conectarse a la red de 33 kV que alimenta la ciudad, la nueva central disminuye la energía que debe ser trasladada desde otras provincias, reduce pérdidas en la transmisión y crea condiciones para una mayor estabilidad del servicio eléctrico en Manzanillo y localidades cercanas, en sintonía con la estrategia nacional de avanzar hacia la soberanía energética y sustituir combustibles fósiles por fuentes renovables.

De cara al horizonte de 2030, el territorio prevé la construcción de otros tres parques solares, posiblemente de menor potencia, que reforzarán la matriz energética de Granma y el aporte de energía limpia al país.

En el transcurso de 2025 entraron en funcionamiento los parques La Sabana, Juan Pérez II y Camilo Cienfuegos, en los municipios de Bayamo, Niquero y Río Cauto, respectivamente, que junto a Las Tapias, conforman el grupo de centrales solares de 21,87 MW concebidas en la primera etapa del programa en Granma.

La Demajagua