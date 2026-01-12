Una misión para salvaguardar el patrimonio cubano

Este 12 de enero marca un importante hito en la historia cultural de Cuba, se conmemora el aniversario 48 de la constitución oficial de la Comisión Nacional de Monumentos.

Fundada en 1978, fue creada con la misión de salvaguardar y proteger aquellos espacios que no solo son testigos de la rica historia de Cuba, sino que también reflejan la identidad y las tradiciones del pueblo cubano.

Desde su establecimiento, la referida comisión trabaja incansablemente en la identificación de edificios, plazas y paisajes que representan momentos significativos en la historia de la nación.

A lo largo de estos años, la Comisión Nacional de Monumentos ha declarado numerosos sitios como Patrimonio Cultural de la Nación, entre ellos, el icónico Malecón de La Habana, la histórica ciudad de Trinidad y el Valle de Viñales. Cada uno de estos lugares no solo atrae a miles de turistas, sino que también es un recordatorio vivo de las diversas etapas por las que ha transitado Cuba, desde sus raíces indígenas hasta su desarrollo contemporáneo.

La celebración no solo rinde homenaje al trabajo de la Comisión, también pone de relieve la importancia de la educación y la concienciación pública sobre la necesidad de proteger el patrimonio cultural del país.

Este año, diversas actividades culturales, exposiciones y conferencias se llevarán a cabo en distintas provincias para celebrar la labor de quienes han trabajado en la preservación de la memoria colectiva de nuestro pueblo.

Cuba reafirma su compromiso con la conservación de su patrimonio y celebra un legado que pertenece a todos los cubanos, asegurando que las futuras generaciones podrán seguir disfrutando de la riqueza cultural que define a la nación caribeña.

La Demajagua