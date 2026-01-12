India y Cuba 66 años de historia compartida de respeto y colaboración

India y Cuba celebran hoy 66 años de relaciones diplomáticas basadas en el respeto mutuo, la amistad y colaboración, destacó el embajador Juan Marsán a propósito de la fecha.

Con un collage en redes sociales de los importantes eventos de los nexos entre ambas naciones en 2025, el diplomático cubano recordó la efeméride y aseguró que en la actualidad los vínculos continúan progresando en las esferas económicas y comerciales.

Recientemente, en el Consejo Diplomático Unido (UDC), efectuado en Nueva Delhi, Marsán reflexionó sobre el impulso logrado el pasado año cuando atraevsaban el 65 aniversario de esos lazos.

En el evento subrayó los sectores de la biotecnología, productos farmacéuticos y energía, e hizo un llamado a una mayor colaboración en 2026.

Marsán manifestó, además, la disposición de su país de acoger la participación india en la producción de café, el turismo, los servicios de salud, la hostelería, la industria farmacéutica y las cadenas de valor agroalimentarias, así como en el impulso a los vínculos entre ambos pueblos y en el sector servicios, según el medio de prensa indio Global diplomacy.

Entre los eventos trascendentales de 2025 en los nexos India-Cuba, destacó el encuentro en julio en Brasil entre el presidente Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Narendra Modi, a propósito de la Cumbre del Brics y el cual marcó un hito en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales.

Durante la conversación, ambos dignatarios intercambiaron opiniones sobre cómo profundizar la cooperación en áreas como el comercio, la salud, las energías renovables y la biotecnología.

Asimismo, la visita a India en marzo de una delegación de alto nivel encabezada por Eduardo Martínez Díaz, viceprimer ministro de Cuba, allanó el camino para profundizar conexiones en beneficio de los pueblos de las dos naciones,

Uno de las actividades clave resultó la Conferencia Empresarial India-Cuba, la cual sirvió de plataforma para que líderes empresariales, funcionarios gubernamentales y diplomáticos exploraran posibles asociaciones en sectores como biotecnología, productos farmacéuticos, energías renovables, educación y comercio.

También la visita a Cuba en noviembre de Pabitra Margherita, ministro indio de Estado de Asuntos Exteriores y Textiles, en cuya ocasión se reunió con el mandatario cubano, el viceprimer ministro Eduardo Martínez, el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva y con el ministro de Relaciones Exteriores interino Gerardo Peñalver, para intercambiar opiniones sobre la cooperación actual y explorar nuevas áreas de colaboración.

En aquella ocasión, el representante de la nación surasiática presenció la firma del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal y del Protocolo sobre el Programa de Intercambio Cultural entre India y Cuba.

Como parte de su agenda en la nación caribeña, el visitante entregó 20 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo hospitales portátiles innovadores diseñados para brindar asistencia médica rápida en situaciones de emergencia, para los afectados por el huracán Melissa.

Por último, la celebración en Cuba del Festival de Cine Indio. Dicho festival copó las principales salas cinematográficas de la nación caribeña de amantes del séptimo arte de India, reflejo de la diversidad y riqueza cultural del país surasiático.

Asimismo no solo expuso la filmografía india, sino que también fortaleció la colaboración cinematográfica entre ambos países, reafirmando la importancia de la cultura como vehículo de acercamiento.

Este 2026, los nexos entre ambas naciones atraviesan desafíos importantes por un entorno convulso caracterizados por una situación global inestable con amenazas para la soberanía, principalmente económica-comercial, de numerosos países.

Sin embargo, también cuentan con la fortaleza de ser el año en que India ostenta la presidencia del Brics, grupo en el cual Cuba es país socio.

Lo anterior, puede resultar un empuje para los lazos bilaterales, que son significativos también por ser ambos países referentes en políticas de beneficio para el Sur Global.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959