China subraya respaldo a Cuba tras nuevas amenazas de EEUU

China ratificó hoy su respaldo a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales tras las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ante una pregunta de Prensa Latina, la portavoz de la Cancillería Mao Ning subrayó la oposición del gigante asiático a la injerencia externa en los asuntos de la isla caribeña.

«Instamos una vez más a Estados Unidos a que ponga fin de inmediato al bloqueo, las sanciones y cualquier forma de medidas coercitivas contra Cuba, ya que ello redundaría en beneficio de la paz y la estabilidad regionales», apuntó la vocera.

Ante otra pregunta sobre la injerencia de Estados Unidos en los temas económicos de Venezuela tras la agresión militar de Washington a Caracas, Mao Ning subrayó que las naciones latinoamericanas son Estados soberanos e independientes con derecho a elegir de forma independiente a sus socios.

«Independientemente de cómo evolucione la situación, China seguirá profundizando la cooperación práctica con los países latinoamericanos, incluida Venezuela, para promover el beneficio mutuo», apuntó.

En varias ocasiones, la Cancillería china instó a Estados Unidos a levantar cuanto antes el bloqueo y a retirar a la isla de la llamada lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Beijing y La Habana celebraron este año el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Además, la comunidad de futuro compartido entre China y Cuba es la primera establecida por el gigante asiático con un país de América Latina.

Donald Trump afirmó la víspera que dejaría a la isla sin productos ni dinero de Venezuela, además de reiterar sus amenazas de atacar al país directamente.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, rechazó de forma categórica cualquier señalamiento contra la nación caribeña y cuestionó la autoridad moral de Washington para emitir juicios sobre la realidad cubana.

