Trump sopesa opciones militares contra Irán

El presidente Donald Trump sospesa hoy una serie de posibles opciones militares muy fuertes contra Irán y amenazó con golpes nunca antes sufridos si algunas de las bases de Estados Unidos son atacadas en respuesta.

Según Trump, en sus declaraciones a los periodistas este domingo, en Irán «gobiernan a través de la violencia, pero lo estamos analizando muy seriamente; el Ejército lo está analizando. Y estamos considerando algunas opciones muy fuertes».

Respecto a las bases militares dijo que «si hacen eso, consideraremos cosas que no podrían creer. Si hacen eso, los golpearemos a niveles que nunca antes han sufrido», indicó.

De “delirante” tildó previamente al mandatario republicano el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf. Al lanzarle una advertencia directa dijo: «Para evitar errores de cálculo, comprenda que, si decide atacar Irán, tanto los territorios ocupados como todos los centros militares, bases y barcos estadounidenses en la región serán blancos legítimos».

Irán vive más de una semana de protestas. Las autoridades de esa nación persa responsabilizan de la crisis económica que atraviesan a las medidas punitivas aplicadas por sucesivos gobiernos de Estados Unidos.

Trump amenaza con intervenir en el conflicto interno. “Irán está mirando a la LIBERTAD, quizá como nunca antes”, escribió el ocupante del Despacho Oval el sábado en su red Truth Social. “¡Estados Unidos está listo para ayudar!”, añadió.

En junio Trump decidió bombardear las instalaciones nucleares iraníes que colocó en ese momento a Estados Unidos en medio del último conflicto desatado en una de las regiones más volátiles del mundo.

