Cuba bien representada a Premios Anuales de Panamericana de Judo

Cuba está bien representada entre los candidatos a los Premios Anuales de 2025 de la Confederación Panamericana de Judo (CPJ), resultados que se darán a conocer el 14 próximo.

Los cubanos escogidos son Iván Felipe Silva, en la categoría Senior masculina, Dayanara Curbelo, en la junior femenina, Sheila Samarian Hernández, para judo Senior femenino, y Luis Torres Coba, veteranos masculino, a los que se agregan entrenadores y árbitros.

Julio Alderete (senior), Jonrrette Díaz Socorro (junior), Ivis Dueñas Alonso (para judo) e Israel Hernández (junior), este último con el equipo de Estados Unidos, son los adiestradores escogidos, mientras que entre los encargados de impartir justicia aparece Luis Torres Cobas, en la categoría de promesa en desarrollo.

El Panel Informativo de la CPJ publicó las relaciones de las categorías con diversos títulos, entre estos el de la senior masculina en la que aparece Silva, el que reproducimos a continuación y párrafos textuales:

“Maestría y fuerza: nominados Atleta Senior Masculino 2025”. “El 2025 fue un año de intensidad en el tatami y ellos fueron protagonistas indiscutibles. Presentamos a los titanes que aspiran al máximo galardón en la categoría Atleta Senior Masculino de los Premios Anuales CPJ”.

“El proceso oficial: estás candidaturas han sido presentadas oficialmente por sus Federaciones Nacionales ante la Comisión de Reconocimiento de la CPJ. Cada nominación respalda un año de rendimiento deportivo excepcional, técnica y compromiso con los valores del judo”.

“Cuando conoceremos al ganador? La Comisión de Reconocimientos está finalizando el proceso de evaluación. Los resultados oficiales se anunciarán el próximo 14 de febrero de 2026”.

