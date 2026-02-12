Reafirman apoyo internacional a Cuba

Organizaciones políticas, sindicales y sociales de varios países expresaron su respaldo a Cuba y condenaron el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, en pronunciamientos emitidos en Reino Unido, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Egipto, informó el portal del ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

Más de 100 parlamentarios, sindicalistas, académicos y figuras de la cultura en el Reino Unido respaldaron la soberanía de Cuba y rechazaron la injerencia de Estados Unidos, al sumarse al “Llamamiento Urgente por la Paz y la Soberanía”, promovido por la Campaña de Solidaridad con Cuba.

La declaración, emitida en un contexto de tensiones regionales, denunció que décadas de hostilidad estadounidense, incluido el bloqueo, han causado graves daños al pueblo cubano.

Entre los firmantes figuran Jeremy Corbyn, exlíder del Partido Laborista, y representantes del movimiento obrero británico, con el apoyo del Trades Union Congress y de 25 secretarios generales de sindicatos nacionales.

En Puerto España, representantes de catorce organizaciones de la sociedad civil de Trinidad y Tobago exigieron el levantamiento del bloqueo naval estadounidense que impide la llegada de combustible a Cuba, así como la revocación de sanciones unilaterales y de la inclusión de la Isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

La Juventud Vanguardista Costarricense emitió un pronunciamiento en el que condenó las medidas de bloqueo contra Cuba, calificándolas como una agresión directa contra la población civil y un intento de desestabilización política.

En El Cairo, Medhat El-Zahed, presidente del Partido Alianza Popular Socialista, declaró la plena solidaridad de esa organización con Cuba y rechazó la escalada de sanciones estadounidenses, al considerarlas una violación del derecho internacional y de la soberanía de los Estados.

El dirigente egipcio subrayó que el bloqueo impuesto por más de seis décadas ha causado sufrimiento humano sin quebrantar la voluntad del pueblo cubano, e instó a la comunidad internacional a defender los principios de soberanía y no injerencia.

