Giselle vuelve a amar en la sala Avellaneda del Teatro Nacional

El Ballet Nacional de Cuba(BNC), bajo la dirección de Viengsay Valdés, ofrecerá dos funciones de “Giselle” —obra emblemática del repertorio de la compañía— el sábado 21 y el domingo 22 de febrero, a las 5:00 p.m., en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional.

Según informó el departamento de Prensa de la institución, las entradas estarán a la venta en la taquilla del teatro, a partir del martes 17, entre la 1:00 p.m. y las 6:00 p.m.

   Para la primera de las presentaciones, sábado 21, Valdés y Dani Hernández interpretarán los roles protagónicos —Giselle y Albrecht respectivamente—, mientras Yunior Palma y Ana Pessino asumirán los papeles de Hilarión y la Reina de las Wilis.

   Una nueva figura en ascenso, Alianed Moreno, encarnará a Giselle el domingo 22 acompañada por Yankiel Vázquez como Albretch; en tanto, Alejandro Alderete debutará en el personaje de Hilarión y Nadila Estrada lo hará en el de la Reina de las Wilis.

   “Giselle”, pieza representativa de la Era Romántica y del repertorio del BNC, es una coreografía de Alicia Alonso sobre la original de Jules Perrot y Jean Coralli, música de Adolphe Adam y diseños de Salvador Fernández. 

