Falla Trump en intento de utilizar Justicia de EEUU a conveniencia

El presidente Donald Trump fracasó en otro intento por utilizar la Justicia de Estados Unidos como arma contra los que hoy considera enemigos políticos tras la negativa de un gran jurado federal de acusar a dos senadores demócratas.

El gran jurado, en esta capital, desestimó interponer cargos por conspiración sediciosa contra los legisladores Mark Kelly (Arizona) y Elissa Slotkin (Michigan), en un caso que surgió luego de las críticas de Trump a un video en el que ellos y otros miembros del Congreso del mismo partido piden a miembros de los cuerpos armados no acatar órdenes ilegales.

La negativa constituye un revés para las pretensiones del mandatario republicano de lograr una acusación formal contra los seis demócratas vinculados al video, varios de ellos con experiencia militar o en inteligencia.

Aunque todos afirmaron que su mensaje se circunscribía a citar la ley y defender el cumplimiento del marco legal, el presidente Trump consideró que se trataba de un “comportamiento sedicioso” incluso sugirió que ello, supuestamente, podría derivar en consecuencias graves, como la muerte.

Pero sobre esto último rectificó después al aclarar en una entrevista radial que no estaba amenazando de muerte a los senadores, solo que sí creía que estaban “en serios problemas”.

Slotkin celebró en X la decisión del jurado, pese a las presiones de Trump y exhortó a poner fin a lo que calificó como una investigación politizada.

Por su parte, Kelly acusó a Trump “abuso de poder indignante” y advirtió que las acciones en su contra escalaron desde la censura y amenazas de degradación por parte del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El senador también se preguntó en la propia plataforma de Internet: “¿Dónde están los defensores de la libertad de expresión ahora que el Departamento de Justicia de Trump intentó acusarme a mí y a mis colegas por decir algo que no les gustó? Si alguna vez hubo un momento para que se enfrentaran a esta Administración, es ahora”.

Para el propio Kelly no sería extraño que pretendan alguna represalia, pese a que el jurado investigador se negó a acusarlos. “No les veo ninguna sorpresa. Donald Trump tiene una capacidad bastante limitada para superar las cosas, no se toma bien las malas noticias y tiene un ego bastante grande”, denunció.

Por el video de 90 segundo, Trump atacó a los seis congresistas tildándolos de “traidores” culpables de “sedición al más alto nivel”, que podrían ser elegibles para la pena capital.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959