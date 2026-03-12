Precisan funcionamiento de servicio Transmed

El Grupo Empresarial de Servicios de Transporte Automotor (GEA) precisó este miércoles que la Dirección Provincial de Salud Pública es la entidad encargada de definir los beneficiarios del servicio Transmed, así como las credenciales válidas y los ajustes de horarios y rutas.

Según la comunicación oficial desde su perfil en Facebook, corresponde a esa dirección establecer los horarios y frecuencias de los recorridos, además de determinar los refuerzos necesarios para garantizar la transportación del personal de la salud.

Por su parte, GEA aseguró que Transmed cumple con la demanda asignada, respeta los horarios establecidos y mantiene disciplina y ética en la labor de sus conductores y directivos.

La empresa reiteró que no ha fallado en la prestación de los servicios y agradeció la comprensión de los usuarios ante las dudas surgidas en torno al funcionamiento del sistema.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.