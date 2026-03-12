Trabajan por recuperar sector ganadero en Granma

La provincia de Granma trabaja en el control de su patrimonio ganadero y necesita recuperar el crecimiento de la masa animal en el actual año.

Tras una intensa labor en las 13 delegaciones municipales de la agricultura y 42 registros pecuarios se logró avanzar con acciones de ordenamiento, en el 2025, trascendió durante reciente análisis efectuado en Bayamo.

El llamado está dirigido a redoblar los esfuerzos en mejorar el indicador de la natalidad, para resarcir las severas afectaciones en la ganadería provocadas por el paso del huracán Melissa en octubre último.

Asimismo, implementar diferentes iniciativas de cooperación en función del desarrollo, estimular la participación del sector privado, en una provincia que cuenta con suficiente infraestructura y que sobresale por su potencial agropecuario en el oriente cubano.

También propiciar el conocimiento e incorporación las nuevas tecnologías, prácticas agroecológicas y cambio de matriz energética más eficiente, con el fin de elevar la calidad de las producciones, ahorro y efectiva respuesta a las demandas, en una compleja coyuntura económica.

Antes las dificultades, la ganadería granmense no se rinde y busca múltiples vías que le permitan sembrar suficiente alimento y suministro de agua a los animales en las vaquerías, además de potenciar los resultados en las producciones en los renglones de leche y carne, entre otros, que tanto precisa la población.

La Demajagua