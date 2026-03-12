Trabajan por recuperar sector ganadero en Granma

La provincia de Granma trabaja en el control de su patrimonio ganadero y necesita recuperar el crecimiento de la masa animal en el actual año.

Tras una  intensa labor  en  las 13 delegaciones  municipales de la agricultura y  42 registros pecuarios se logró  avanzar  con acciones de ordenamiento,  en el 2025,  trascendió durante reciente análisis efectuado en Bayamo.

El llamado está dirigido a redoblar los esfuerzos  en mejorar  el indicador de la natalidad, para resarcir las severas afectaciones en la ganadería  provocadas por el paso del huracán Melissa en octubre último.

Asimismo, implementar diferentes iniciativas de cooperación en función del desarrollo,  estimular la participación del sector privado, en  una provincia que cuenta  con suficiente infraestructura  y  que  sobresale  por  su potencial agropecuario en el oriente cubano.

También propiciar el conocimiento e incorporación las  nuevas tecnologías, prácticas agroecológicas y cambio de matriz energética más eficiente, con el fin de elevar la calidad de las producciones, ahorro  y  efectiva respuesta  a las demandas, en una compleja coyuntura económica.

Antes las dificultades, la  ganadería  granmense no se rinde y busca múltiples vías  que le permitan sembrar suficiente alimento  y suministro  de agua a los animales en las vaquerías, además de  potenciar los resultados  en las producciones en los renglones de  leche y carne, entre otros, que tanto precisa la población.

