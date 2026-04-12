Avanza instalación de paneles solares en sucursales de BANDEC en Granma

En el contexto de la estrategia nacional orientada a la transformación de la matriz energética, las sucursales del Banco de Crédito y Comercio en la provincia proporcionan servicios gracias a la implementación de paneles fotovoltaicos. No obstante, persisten limitaciones para ofrecer una atención óptima a la población. A pesar de inconvenientes, alcanzar la soberanía energética mediante el aprovechamiento de fuentes renovables con el fin de facilitar los servicios a la población se consolida como prioridad nuestro territorio.