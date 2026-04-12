Promueven Feria de Turismo de Cuba en escenario diferente

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Con vistas al aniversario 65 del Ministerio de Cultura y otras efemérides significativas para la nación cubana, y sin dejar pasar por alto la ocasión de transcurrir en el año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Elier Ramírez Cañedo, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y vicejefe del Departamento Ideológico, estuvo a cargo de la intervención, en la que realizó un recorrido por el pensamiento y la acción de Fidel en torno al quehacer cultural de la Revolución.

Desde una visión integral y alejada de enfoques reduccionistas, Ramírez Cañedo subrayó que, en los inicios de la lucha el líder histórico de la Revolución cubana comprendió la necesidad de transformar no solo las estructuras económicas y sociales, sino también el sentido común de la población, para erradicar las huellas del colonialismo cultural.

Recordó hitos fundacionales como el discurso “Palabras a los intelectuales”, pronunciado el 30 de junio de 1961 en la Biblioteca Nacional, en un contexto de fuerte confrontación interna y externa, donde el joven estadista dejó clara la esencia del pensamiento cultural revolucionario: la Revolución defiende la libertad creadora, no puede oficiar el arte, pero sí aspirar a que los creadores encuentren las mejores condiciones para desarrollar su obra, con el pueblo como meta principal.

Ramírez Cañedo también se refirió a intervenciones clave del Comandante, como la del 28 de enero de 1988, en la que Fidel afirmó que el nivel de vida no solo se mide en bienes materiales, sino también en bienes espirituales, y alertó sobre el peligro del mercantilismo en la cultura.

Asimismo, abordó el contexto del Período Especial, cuando en 1993 Fidel insistió en la necesidad de salvar como primera prioridad la cultura y la obra de los intelectuales, y planteó cómo la cultura podía contribuir a fortalecer la economía y la vida espiritual del país.

En 1998, ya en plena resistencia contra la globalización neoliberal, el líder cubano convocó a artistas e intelectuales a ubicarse en la primera línea de combate cultural, lo que derivó en la llamada Batalla de Ideas.

Entre los logros de esa batalla, el conferencista mencionó la revitalización del tejido institucional cultural, la formación masiva de instructores de arte, la creación de nuevos museos y el fortalecimiento de la enseñanza artística, todo ello desde una concepción emancipadora y anticolonial.

Destacó asimismo la vigencia del pensamiento de Fidel en temas sensibles como el racismo, la desigualdad y la discriminación cultural, y llamó a no caer en ilusiones simplistas, sino a crear escuela y profundizar en estas problemáticas desde la acción cultural cotidiana.

Tras la intervención, se generó un nutrido debate entre los participantes, en el que sobresalió la actualidad del pensamiento de Fidel Castro ante los desafíos culturales del presente y el futuro, y bajo la visión manifestada tantas veces por él de que la cultura era “el escudo y la espada de la nación”.

Varios asistentes coincidieron en que las ideas del Comandante sobre la cultura como pilar del nivel de vida resultan hoy más pertinentes que nunca, en un contexto de profundas transformaciones económicas y sociales en Cuba.

Señalaron que, aunque sus discursos siguen siendo una referencia insoslayable, no deben ser petrificados, sino interpretados a la luz de las nuevas realidades.

Las reflexiones de Ramírez Cañedo se vincularon con la situación actual del bloqueo y la guerra cultural del imperio, pues Fidel convocó a una batalla cultural en primera línea y hoy esa contienda no es menos intensa, y una máxima lideró: “tenemos que estar a la altura, no repitiendo consignas, sino creando con el pueblo y desde el pueblo”.

El intercambio concluyó con un llamado a profundizar el estudio del pensamiento de Fidel en todas sus dimensiones culturales, no solo como legado, sino como herramienta viva para afrontar los retos del siglo XXI.

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