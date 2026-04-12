Basura reciclable, mejor desde el lugar de origen

Hace unos años, frente a un supiadero lleno hasta la boca, el reconocido arquitecto granmense Alfonso Carulla Figueredo, apasionado urbanista, me dijo con ironía: “En Japón, como es un país subdesarrollado, clasifican y reciclan las materias primas, en Cuba las tiramos juntas al basurero”.

Según el sitio nippon.com, en el país del sol naciente la basura se clasifica en cuatro grandes categorías: combustible, no combustible, reciclable y voluminosa, esta última gravada en algunos municipios.

Realizar algo parecido, en la medida de las posibilidades de la nación antillana, es uno de los objetivos de la campaña de bien público 2026 Cuba recicla, lanzada el 18 de marzo último, la cual tendrá un año de duración.

Con ese fin, la Empresa de Materias Primas, que lidera dicha campaña, tiene el propósito de ampliar el alcance del reciclaje para llegar de manera periódica y efectiva a todos los consejos populares, en coordinación con las autoridades locales.

También, incorporar a esa tarea a los actores económicos no estatales y avanzar en la contratación con generadores estatales de desechos, exigiéndoles que los reciclables se clasifiquen en los lugares en que se originen y no se contaminen y conserven su valor económico.

En la actualidad considerables cantidades de, por ejemplo, cajas de cartón que contuvieron pollo congelado importado y frascos plásticos utilizados para envasar aceites, detergentes líquidos, champú, entre otros, son depositados en basurales creados en calles y orillas de líneas férreas.

Lograr que quienes generan esos desechos los protejan de su deterioro, por lluvia y contaminación, y los vendan a Materias Primas, es lo ideal, dice Yordan Enardy Torres Jerez, director general de esa empresa en la oriental provincia de Granma.

La entidad posee algunos medios de transporte pequeños para esa tarea, en la cual se han dado pasos con resultados alentadores, añade Torres Jerez.

Hace 14 años, durante la celebración del IX taller internacional CUBASOLAR 2010, en ciudad escolar Camilo Cienfuegos, en el municipio de Bartolomé, se estrenó en ese complejo educacional, construido por combatientes del Ejército Rebelde, un Centro Ecológico Procesador de Residuos Urbanos (Cepru), en el que los desechos se depositan clasificados.

En Guantánamo también se hizo un Cepru, o sea, que separar la basura reciclable no es nada nuevo y sí muy efectiva para obtener de ella nuevos productos y evitar contaminación del entorno.

Radio Bayamo