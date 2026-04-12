El V Coloquio Patria, una cita para romper intentos por aislar a Cuba

Con un centenar de participantes extranjeros confirmados, entre ellos personalidades de la comunicación, la quinta edición del Coloquio Internacional Patria tendrá lugar del 16 al 18 de abril próximos en la Estación Cultural de Línea y 18, en esta capital.

En conferencia de prensa sobre el evento, sus organizadores ponderaron hoy que el Coloquio se perfila como un espacio para fortalecer la labor y articulación de los medios cubanos, junto a publicaciones afines del mundo, en la batalla comunicacional, ante la escalada hostil del imperialismo estadounidense.

Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), subrayó la importancia de mantener este evento en el contexto de máxima presión que ejerce Washington contra la isla como un espacio para el diálogo, la resistencia y la retroalimentación entre aliados.

Ronquillo Bello también aseguró que el espacio contribuye a contrarrestar narrativas, como la que utilizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre borrar una civilización en medio del conflicto que impulsa junto a Israel contra la República Islámica de Irán, lo cual generó multitud de denuncias tanto en Cuba como en diversas partes del mundo.

Al destacar la respuesta internacional a la convocatoria, en el contexto actual y debido a la premura con que se convocó el evento, el presidente de la UPEC afirmó que eso demuestra que Cuba no está aislada, destacando la significativa participación programada en poco tiempo, y que generó interés en Rusia, México y otras naciones.

El encuentro contará con la participación de medios internacionales como Al Mayadeen, Prensa Latina, teleSUR y Russia Today, sobre este último, informaron que presentará un material interactivo sobre el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en las conmemoraciones por el centenario de su natalicio.

El líder gremial informó, además, que este año tendrá lugar la inauguración de la sede definitiva del proyecto Patria, en el otrora Centro de Acreditación de la Agencia Cubana de Noticias, ubicado en el Vedado capitalino.

“Queremos convertir al Coloquio Patria en el Girón comunicacional del país”, expresó en alusión al aniversario 65 de la victoria de Playa Girón frente a la invasión mercenaria organizada por Estados Unidos, con el objetivo de “contribuir a la invulnerabilidad comunicacional de Cuba”.

Acotó asimismo que el evento será autofinanciado, y los participantes internacionales tienen previsto cubrir sus gastos de viaje y estancia, en vistas a las actuales circunstancias del país sometido al asedio criminal recrudecido.

El espacio combinará paneles simultáneos con siete talleres de formación y espacios recreativos. Como novedad, los talleres serán virtuales para sortear la compleja situación de combustibles y garantizar la participación de comunicadores de todas las provincias.

El Coloquio, que coincidirá con el período de receso escolar conocido como Semana de la Victoria en Cuba, incluirá actividades y talleres para niños y adolescentes, presentaciones artísticas diarias y proyecciones de películas.

Durante el encuentro también se presentarán varios libros, entre ellos “Playa Girón en la ONU” de la editorial Ocean Sur.

La aspiración de la UPEC implica que el Coloquio Patria trascienda el debate teórico para convertirse en “una fiesta del conocimiento” disponible en La Habana, para residentes y visitantes.

La batalla de la comunicación es una de las que hay que librar contra las fuerzas de ultraderecha, concluyó su presidente.

Daniel González Rodríguez, miembro del comité organizador, señaló que la irrupción de la Inteligencia Artificial marcó un antes y un después en el ámbito de la comunicación, y constituirá uno de los temas centrales del evento, con énfasis en las buenas y malas prácticas de su utilización.

De esta manera, ratificó que un eje central será también la figura del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año de su centenario, aprovechando la presencia de figuras que lo conocieron en vida.

González añadió: queremos que La Habana sea ese lugar donde las distintas fuerzas alternativas encuentren un espacio para coordinarse.

La Demajagua