Las asociaciones Sodepaz y Medicuba España impulsaron el cargamento de nuevo contenedor con ayuda sanitaria para Santiago de Cuba, se conoció hoy.

Se completó de esta forma el séptimo contenedor de ayuda de 2026 con destino, en este caso, a la red de salud de Santiago de Cuba, con cargamento que lleva 57 palets de jeringuillas (900 mil) y agujas hipodérmicas, (dos millones 800 mil) por un valor de 200 mil euros.

Está previsto el envío de otro contenedor a finales de mayo con el resto de la donación realizada por Cartronic Memory a Sodepaz-Medicuba España.

El flete fue pagado por Medicuba Europa. Otras acciones similares se adelantan en el País Vasco y Valencia, entre otras zonas de España.

En paralelo, la flotilla “Rumbo a Cuba” zarpó el domingo desde Barcelona hacia la isla caribeña con el fin de trasladar equipos fotovoltaicos destinados al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez.

También lleva medicamentos y alimentos. Se trata de una iniciativa liderada por la ONG Open Arms y con más de 20 organizaciones sociales y políticas, como Ecologistas en Acción, Asociación Amal Esperanza, Podemos, Izquierda Unida, Compromís, Comuns, Bildu, entre otros.

Antes de cruzar el Atlántico con destino a La Habana, el barco Astral de Open Arms hará escala en València el 13 de mayo, en Málaga el 19 de mayo, en Cádiz el 22 de mayo y en Las Palmas de Gran Canaria el 28 de mayo.

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