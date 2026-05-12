Contenedor con ayuda sanitaria para Santiago de Cuba

Se completó de esta forma el séptimo contenedor de ayuda de 2026 con destino, en este caso, a la red de salud de Santiago de Cuba, con cargamento que lleva 57 palets de jeringuillas (900 mil) y agujas hipodérmicas, (dos millones 800 mil) por un valor de 200 mil euros.
Está previsto el envío de otro contenedor a finales de mayo con el resto de la donación realizada por Cartronic Memory a Sodepaz-Medicuba España.
El flete fue pagado por Medicuba Europa. Otras acciones similares se adelantan en el País Vasco y Valencia, entre otras zonas de España.
En paralelo, la flotilla “Rumbo a Cuba” zarpó el domingo desde Barcelona hacia la isla caribeña con el fin de trasladar equipos fotovoltaicos destinados al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez.
También lleva medicamentos y alimentos. Se trata de una iniciativa liderada por la ONG Open Arms y con más de 20 organizaciones sociales y políticas, como Ecologistas en Acción, Asociación Amal Esperanza, Podemos, Izquierda Unida, Compromís, Comuns, Bildu, entre otros.
Antes de cruzar el Atlántico con destino a La Habana, el barco Astral de Open Arms hará escala en València el 13 de mayo, en Málaga el 19 de mayo, en Cádiz el 22 de mayo y en Las Palmas de Gran Canaria el 28 de mayo.