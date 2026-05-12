Industriales y Holguín encienden la cima de la Liga Élite

La IV Liga Élite del Béisbol Cubano abrirá hoy sus terceros duelos particulares con un choque de alto voltaje en Holguín, donde Cachorros y Leones, abrazados en la cima, alimentarán una rivalidad histórica que promete llenar el Calixto García.

En la grama del estadio holguinero se volverá a encender una vieja disputa beisbolera, de esas que sobreviven al paso del tiempo y a la geografía de las tablas de posiciones, porque Holguín e Industriales siempre encuentran motivos para cruzar miradas desafiantes, aunque esta vez la tensión crecerá todavía más al compartir ambos la cima del torneo con cinco victorias y apenas dos derrotas.

La expectativa se respira desde temprano en las calles de la Ciudad de los Parques, donde la fidelidad de los aficionados locales suele convertir su estadio en una caldera ruidosa y compacta, capaz de empujar a sus Cachorros con la misma intensidad con que intimida a cualquier visitante vestido de azul.

Holguín llegará al compromiso respaldado por una ofensiva demoledora que encabeza el campeonato en carreras anotadas con 60, además de dominar los departamentos de extrabases (37) y cuadrangulares (14), cifras que explican el vendaval ofensivo de una alineación que ha encontrado pólvora en casi todos sus turnos.

En la otra esquina aparecerá un Industriales menos explosivo con el madero y único elenco que batea por debajo de .300, con discreto average colectivo de .262, aunque sostenido por un pitcheo que marcha tercero en efectividad con 5.86 y lidera los ponches propinados, con promedio de 5.05 cada nueve entradas, señal de que los Leones han aprendido a sobrevivir desde el montículo.

El joven Fher Cejas asumirá la responsabilidad de abrir por los capitalinos después de una presentación inicial alentadora, en la que trabajó tres episodios y aceptó solo una carrera en la primera apertura de su todavía corta trayectoria, mientras Rubén Rodríguez subirá a la lomita por los anfitriones luego de permitir siete anotaciones, una de ellas sucia, en 5.1 entradas repartidas en dos salidas.

Otro de los focos de la jornada apuntará hacia el estadio 26 de Julio, donde Artemisa recibirá a Matanzas en un duelo cargado de urgencias para los Cocodrilos, golpeados anímicamente tras ser barridos por Holguín en el Victoria de Girón luego de haber comenzado la temporada pasando la escoba frente a Mayabeque.

Los yumurinos comparten ahora balance de 4-4 con Artemisa y Las Tunas, aunque sus números reflejan grietas preocupantes, pues son el conjunto con menos jonrones conectados (4), además de exhibir la peor efectividad colectiva con 8.11 carreras limpias permitidas por juego y la mayor cantidad de vuelacercas tolerados (15).

Artemisa, en cambio, ha construido buena parte de su camino desde la defensa y el pitcheo, al presumir del mejor average defensivo del torneo (.980) y la segunda mejor efectividad entre todos los staffs monticulares, con 4.84, argumentos que buscarán sostener el trabajo del abridor Raidel Alfonso frente al matancero José Carlos Quesada.

La tercera subserie llevará a los Leñadores de Las Tunas hasta el Nelson Fernández de San José de Las Lajas para enfrentar a unos Huracanes de Mayabeque urgidos de victorias y anclados en el fondo de la clasificación con balance de 2-6.

Los tuneros, empatados también en el segundo puesto con cuatro éxitos y cuatro fracasos, han encontrado fortaleza en un cuerpo de lanzadores dueño de la mejor efectividad del campeonato (4.75), el mejor WHIP (1.38) y el control más refinado, con apenas 19 boletos concedidos, aunque cargan el peso de la peor defensa del torneo con promedio de .957.

Mayabeque, por su parte, ha compensado varias de sus debilidades gracias a una ofensiva explosiva que lidera el promedio colectivo con astronómico .340, aun cuando sus serpentineros aparecen como los segundos que más carreras permiten por encuentro, con promedio de 7.27, una fragilidad que intentará corregir hoy Frank Denis Blanco frente a Enyer Fernández.

La Liga Élite volverá así a colocar esta tarde sus cartas sobre el diamante, con estadios llamados a rugir, rivalidades que despiertan memorias y una tabla de posiciones tan apretada como un noveno inning con las bases llenas.

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