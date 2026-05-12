¿Qué es el proceso de termoconversión para mejorar el crudo cubano?

En tiempos en los que cada gota de combustible cuenta y el cerco recrudecido pretende asfixiar hasta el último motor, por el país recorre la noticia de que, a raíz del proceso de termoconversión –desarrollado por científicos cubanos del Centro de Investigación del Petróleo– se podrán mejorar las propiedades del crudo nacional pesado, extraído en la franja norte de Cuba, al reducir su viscosidad y de forma discreta su contenido de azufre.

Para entender la magnitud de este salto cualitativo, Granma conversó con Rafael López Cordero, investigador titular y asesor de la dirección del Centro de Investigación del Petróleo (Ceinpet), quien aclaró que, antes que todo, es necesario tener en cuenta que en Cuba se extrae una variedad de crudos, cada uno de ellos con características propias.

«Tenemos petróleos ligeros, pesados y extrapesados. Sin embargo, la mayor producción del país, que tiene lugar en la franja norte, es de crudos pesados, los cuales poseen un elevado contenido de unos compuestos llamados asfaltenos, que son los que le confieren sus altas densidad y viscosidad, así como un elevado contenido de azufre».

–¿Qué dificultades concretas ocasiona esa composición?

–Esos compuestos complejizan los procesos de refinación, pero también los de transportación, bombeo y extracción. Porque cuando se extraen de los pozos vienen mezclados con agua, y se debe usar tensioactivos para romper esas emulsiones y recuperar el crudo.

«Además, son tan viscosos que cuesta trabajo manipularlos. Hay que usar solventes para bajar la viscosidad y poder bombearlos por oleoductos y alimentarlos a las calderas».

López Cordero agregó que esos productos provienen de dos vertientes: la refinería Sergio Soto, en Cabaiguán, que procesa crudo nacional y saca asfalto y un corte de destilados que sirven como solventes; el resto se produce a partir de crudos importados, que genera nafta pesada, la misma materia prima para hacer gasolina.

–Entonces, ¿qué hace el proceso de termoconversión?

–Primero hay que ser precisos: la termoconversión es un proceso de mejoramiento, no de refinación. Refinación es obtener a partir del crudo una gama de combustibles –gas licuado, gasolina, turbocombustible, diésel, fuel, asfalto– que cumplan las normas de calidad que el mercado exige. Y la termoconversión mejora las propiedades físicas del crudo. Reduce la viscosidad, lo que permite no usar solvente, y esos volúmenes de nafta que se utilizaban para diluir van a producir gasolina, valorizando mucho más el crudo.

«Asimismo, disminuiría el impacto ambiental al reducir ligeramente el azufre, y si llega mejorado a las termoeléctricas ahorramos recursos y alargamos la vida de los equipos».

O sea, en su variante no catalítica, mejora el combustible para transportarlo y quemarlo de forma más óptima, pero no produce directamente derivados dentro de la norma.

López Cordero puntualizó que esta nueva tecnología, que se encuentra en fase de escalado piloto en la refinería Sergio Soto de Cabaiguán, consiste en la preparación de una emulsión de crudo en agua que, sometida a calentamiento controlado, favorece los procesos de transferencia y permite realizar el proceso de mejora del crudo con mayor estabilidad.

–¿Por qué se eligió la refinería Sergio Soto para montar la planta piloto?

–La refinería Sergio Soto procesa crudo nacional y tiene facilidades auxiliares como vapor, agua tratada, suministro eléctrico, así como el personal de operación entrenado, con experiencia en el manejo de crudos pesados. Es el lugar idóneo, porque no tienes que partir de cero. Insertas la planta en un esquema existente. Además, tienen el crudo allí en sus tanques, no habría que transportarlo específicamente.

–En esa planta, ¿qué se hará concretamente?

–La instalación piloto no es para producir petróleo, sino datos. El objetivo es obtener parámetros de ingeniería: barrer intervalos de temperatura, velocidades de inyección, estudiar cómo influye en la calidad del producto. Luego, con esos parámetros, podremos diseñar unidades modulares a mayor escala, concebidas para ubicarse a nivel de los centros colectores de los yacimientos.

En ese sentido, López Cordero significó que esta innovación es una de las líneas de investigación del Centro, «desde hace varios años y estuvo en pausa por varios factores. Pero, el bloqueo recrudecido, la escasez de solventes y nafta es real, y tenemos que valernos de nuestros propios recursos».

Aunque estos avances no resuelven todo de inmediato, suponen un paso firme para aprovechar al máximo lo que tenemos. Y eso ya es un avance hacia la soberanía energética.

La Demajagua