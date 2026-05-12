Organización FOLA-India condena escalada de EEUU contra Cuba

El Consejo Ejecutivo de la organización Amigos de América Latina-India (FOLA-India) condenó hoy de manera enérgica la renovada retórica agresiva de Estados Unidos contra Cuba.

En una declaración firmada por su presidente Bikash Ranjan Bhattacharya, los vicepresidentes Nilotpal Basu y Pallab Sengupta, y su secretario general Suman Putatunda, la entidad solidaria rechazó la imposición por Washington de un cerco energético que incrementa las penurias del pueblo cubano ya afectado por el bloqueo económico, comercial y financiero de más de 60 años.

FOLA India también denunció las amenazas de un ataque militar contra el país caribeño lanzadas por el presidente Donald Trump.

Tales declaraciones, arraigadas en la hostilidad y la arrogancia imperialista, representan una peligrosa continuación de la política de décadas de bloqueo económico, coerción e intervención destinada a socavar la soberanía de Cuba y su camino socialista, subraya el texto.

La organización calificó la decisión de Estados Unidos de desplegar el portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de aguas territoriales cubanas como un paso profundamente provocador y de escalada.

Tal postura militar solo sirve para aumentar las tensiones en la región y constituye una demostración de fuerza inaceptable contra una nación soberana, subrayó.

Además, consideró la medida como parte de un patrón más amplio de intimidación diseñado para desestabilizar a Cuba y socavar su independencia.

En esa coyuntura crítica, la organización expresó su inquebrantable solidaridad con el Partido Comunista y el pueblo de Cuba en su lucha por defender su soberanía y sus logros socialistas.

De igual modo, convocó a todas las fuerzas revolucionarias, progresistas y democráticas del mundo para que alcen sus voces contra la agresión imperialista y exijan el levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo estadounidense contra Cuba.

Por otra parte, FOLA-India instó al Gobierno de la nación surasiática a que continúe su apoyo a la Isla de manera constante en foros internacionales, incluidas las Naciones Unidas, y a que fortalezca la cooperación bilateral en áreas de interés mutuo.

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