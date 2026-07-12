Nuevas regulaciones agilizan y perfeccionan la inversión extranjera en Cuba

El Decreto 153 Modificativo del Decreto 325 que contiene el Reglamento de la Ley de la Inversión Extranjera fue publicado este jueves en la Gaceta Oficial República en su edición ordinaria número 57 con el objetivo de hacer más eficientes y ágiles los procesos para la llegada de capital foráneo al país.

Sobre este tema, Yanet Vázquez Valdés, viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, explicó que ya el pasado mes de noviembre, en ocasión de la Feria Internacional de La Habana, el vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, comunicó un grupo de decisiones adoptadas con el propósito de flexibilizar y dinamizar todos los procesos asociados a la inversión extranjera, procurando crear un mejor ambiente para el establecimiento y la operación de este tipo de negocio.

Agregó que, la mayoría de estas decisiones anunciadas se implementaron tan pronto como se hizo público este anuncio, porque son decisiones que tienen mucho que ver con los cambios en los modelos de gestión.

«No dependían de cambios en disposiciones normativas alguna. Por otra parte, los cambios anunciados que tenían que ver con la simplificación documental, con la agilización institucional, sí requerían una actualización de las normas que hasta este momento establecían estas cuestiones», esclareció.

Por ello, añadió, se realiza este proceso legislativo que concluye con la publicación en la Gaceta Oficial del Decreto 153 modificativo del Decreto 325 del reglamento de la Ley de la Inversión Extranjera, en el país.

Principales cambios que introducen las nuevas regulaciones:

Procedimientos más ágiles y plazos reducidos: Se establecen plazos perentorios para las diferentes fases del proceso de inversión. Por ejemplo, la Comisión de Evaluación de Negocios tendrá un plazo de siete días hábiles para analizar las solicitudes, y los inversores contarán con un tiempo similar para realizar las adecuaciones solicitadas. Además, se definen plazos específicos para la aprobación de distintas categorías de inversiones, lo que aporta certidumbre y rapidez a los inversores.

Simplificación de la documentación: Se detallan y actualizan los requisitos documentales tanto para el inversionista nacional como para el extranjero, con el fin de hacer más claro y predecible el proceso. Esto incluye, por ejemplo, la presentación de planes de negocio basados en metodologías vigentes y la necesidad de avales bancarios actualizados, garantizando la transparencia y seriedad de las propuestas.

Mayor flexibilidad en la gestión empresarial: Los convenios de asociación y los estatutos de las empresas mixtas deberán ahora incluir mecanismos para resolver situaciones como cambios en el control accionarial o «bloqueos societarios». Esto otorga a las partes herramientas para gestionar conflictos y asegura la estabilidad y continuidad de los negocios.

Agilización para cambios operativos: Se simplifica el proceso para realizar modificaciones que no alteren el porcentaje de participación de los socios, como aumentos o disminuciones de capital. Estas decisiones podrán ser tomadas directamente por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) en un plazo de tan solo 15 días hábiles, eliminando la necesidad de elevarlas a instancias superiores.

Transparencia y control: Se refuerza el seguimiento de las inversiones, estableciendo la obligación de presentar evaluaciones técnico-económicas finales y estudios de posinversión. De igual forma, se regula con mayor detalle el proceso de liquidación de las empresas, asegurando el control y la información necesaria para el Estado.

Vázquez Valdés expuso que se introduce una nueva metodología para la presentación de planes de negocio en sustitución de los estudios de factibilidad técnico-económico al momento de la aprobación del negocio.

En cuanto a la documentación legal del negocio comentó que la certificación de documentos va a quedar a cargo de las partes interesadas en los propios negocios. «Nuestro ministerio solo se va a ocupar de profundizar en cuestiones esenciales», afirmó.

La Viceministra se refirió también a las resoluciones 78 y 79, ambas del Mincex, que disponen la metodología para el plan de negocios y renueva de forma importante la Comisión de Evaluación de los negocios. «Esta renovación –dijo– apunta básicamente a la reducción significativa de los tiempos concedidos anteriormente y concebidos para estos procesos».

«En el orden práctico –resaltó– con las propuestas de negocios que se fueron acercando a nosotros, aprovechamos, con el consentimiento de los inversionistas, para empezar a aplicar estas decisiones y esto contribuyó de una manera efectiva al mejoramiento de la norma que se publica en la Gaceta Oficial de la República».

Todo esto forma parte del proceso de transformaciones económicas y sociales en el que se encuentra el país y constituyen un paso significativo en el perfeccionamiento del marco legal cubano para la inversión extranjera.

Al reducir la burocracia, acortar los tiempos de respuesta y brindar mayor claridad a los inversores, el gobierno cubano demuestra su voluntad de seguir fomentando un entorno de negocios cada vez más favorable, dinámico y seguro, que potencie los encadenamientos productivos y contribuya al desarrollo económico del país.

La Demajagua