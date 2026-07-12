Tabaco con sello de mujer (+ Fotos)

Rebeca García Peña apenas levanta la mirada. En su banco de la escogida V- 12- 46 selecciona y clasifica las hojas de tabaco idóneas para la industria, esas capas que revisten los afamados habanos y tienen en el municipio de San Juan y Martínez las tierras indicadas.

Sus dedos, manchados de un color amarillento, delatan la destreza de una mujer que peina canas y ha dedicado 46 años de su vida a uno de los sectores decisivos en la designación de Pinar del Río como sede del acto central nacional por el 26 de Julio.

Dicen en la escogida que Rebeca es “larga” abriendo tabaco, pues cada día pueden pasar por sus manos entre 60 y 70 libras de la solanácea y, aunque no las ha contado, asegura que equivalen a muchas hojas.

Conozco la hoja por dentro y por fuera, esta, por ejemplo, es una buena capa- señala-; es primera carmelita y catorcena.

A sus 63 años, sabe que por ella pasa parte de la divisa que aporta el principal rubro exportable de la agricultura cubana, por eso, a pesar de la rapidez, acaricia la solanácea como quien lo hace con un ser querido.

Esto camina el mundo y nadie se imagina hasta dónde va; pero lleva el sello de la mujer pinareña, apunta en el único sitio donde ha trabajado en toda su vida, y se niega a abandonarlo.

La escogida, ubicada en la comunidad sanjuanera de Río Seco, sufrió fuertemente los embates del huracán Ian a finales de septiembre de 2022.

Cuando vi cómo estaba pensé que estaríamos mucho tiempo sin trabajar; pero enseguida nos levantamos y seguimos, aseveró Rebeca.

Hoy la V- 12- 46 muestra un rostro completamente diferente y, como parte de la estrategia del grupo empresarial Tabacuba, hace un tiempo fue dotada de un sistema solar que les permite laborar con iluminación.

A principios teníamos días que trabajábamos algunos ratos; y eso cambió con la instalación de los paneles. Cuando no hay corriente en la zona nosotros tenemos aquí, explicó.

Solo a unos bancos de Rebeca, Mayrelis Camacho Peña, de 27 años, comienza a conocer la cotidianidad del lugar y su nuevo oficio.

Llegué hace tres días- dijo a la Agencia Cubana de Noticias-, y no puedo negar que tengo un poco de miedo, pero voy aprendiendo el proceso.

Mi mamá lleva tiempo aquí en la escogida y mi papá es trabajador de la empresa de acopio y beneficio de tabaco Hermanos Saíz, y vi la posibilidad de venir y espero alcanzar las habilidades necesarias, apuntó.

He tenido la ayuda de todos: de las mujeres de más experiencia, de los revisadores, porque es la primera vez que me enfrento al tabaco y ha sido difícil, apuntó.

El ir y venir de la escogida está matizado por una mezcla de juventud y experticia, en el territorio conocido como la Meca del Tabaco en Cuba, y que tiene un pilar en cada hombre y mujer vinculado al cultivo.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.