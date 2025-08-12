Persistirán las lluvias en occidente de Cuba

En la tarde las temperaturas máximas estarán entre 31 y 34 grados Celsius, superiores en localidades del interior de la región oriental y en la noche las temperaturas estarán entre 24 y 27 grados Celsius, superiores en zonas costeras.
El reporte de la institución científica señala que los vientos serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte de centro y oriente donde soplarán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora.
Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el norte de occidente y centro, así como en el sur oriental. En el resto de la costa la mar estará tranquila.
Alerta, además, que en áreas con lluvias y tormentas eléctricas asociadas se pueden incrementar localmente la fuerza del viento y la altura de las olas.
La víspera, lluvias intensas afectaron la capital, las cuales provocaron inundaciones en zonas bajas.