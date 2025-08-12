Con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), la tormenta tropical Erin podría convertirse en huracán en par de días mientras avanza por el Atlántico tropical central, informó hoy en Centro Nacional de Huracanes (CNH).

En su más reciente boletín, la entidad científica destacó que la cuarta tormenta de la actual temporada ciclónica tendrá un fortalecimiento gradual durante los próximos días.

Formada la víspera, su centro se localizó cerca de la latitud 17.4 norte, longitud 34.3 oeste, a unos mil 105 kilómetros de las islas de Cabo verde y a tres mil 45 kilómetros de las islas de Soleavona del norte, precisa el informe.

Erin se está moviendo hacia el oeste de 35 km/h y se espera que este movimiento continúe durante los próximos días con una disminución en la velocidad de avance y un giro gradual hacia el oeste-noroeste.

La actual temporada ciclónica, que arrancó el 1 de junio, tuvo un comienzo diferente a ciclos anteriores, con solo la formación de cuatro eventos de corta duración: Andrea ( 24 de junio); Barry ( 28 de junio); Chantal ( 4 de julio) y Dexter ( 4 de agosto) .

Según pronósticos, agosto será el comienzo de un período más activo de esta temporada que se extiende hasta el 30 de noviembre.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959