Periodistas sirios protestan contra crímenes israelíes en Gaza

Los manifestantes, en su mayoría son periodistas y profesionales de la prensa siria, se concentraron en la emblemática plaza omeya en Damasco, la capital siria, así como en las gobernaciones de Hama, Homs, Alepo e Idlib.
Izaron banderas palestinas y coreando consignas contra la ocupación israelí. También, portaron pancartas con mensajes como “Libertad para Gaza” y “Palestina no está sola”.
Los participantes exigieron a la comunidad internacional acciones urgentes para detener la agresión israelí y reiteraron su solidaridad con el pueblo palestino.
Denunciaron el asesinato de sus colegas palestinos por parte de Israel en Gaza, y aseguraron que el dolor de los palestinos lo comparten los sirios.
El domingo pasado, Israel asesinó a seis periodistas, entre ellos cuatro de la cadena qatarí Al Jazeera, al bombardear una tienda de campaña próxima al Hospital Al-Shifa, en Gaza.
Hasta la fecha, 273 periodistas palestinos han perdido la vida en la Franja de Gaza a causa de la ofensiva israelí iniciada en octubre del 2023.
El genocidio israelí ha dejado 61 mil 499 palestinos muertos, 153 mil 575 heridos y más de nueve mil desaparecidos, mientras cientos de miles han sido desplazados, y la hambruna se ha cobrado la vida de numerosas personas, entre ellas decenas de niños.