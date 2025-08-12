Periodistas sirios protestan contra crímenes israelíes en Gaza

Varias provincias sirias fueron escenario hoy de manifestaciones, que condenaron la guerra genocida que Israel mantiene en la Franja de Gaza y sus ataques contra periodistas palestinos.

Los manifestantes, en su mayoría son periodistas y profesionales de la prensa siria, se concentraron en la emblemática plaza omeya en Damasco, la capital siria, así como en las gobernaciones de Hama, Homs, Alepo e Idlib.

Izaron banderas palestinas y coreando consignas contra la ocupación israelí. También, portaron pancartas con mensajes como “Libertad para Gaza” y “Palestina no está sola”.

Los participantes exigieron a la comunidad internacional acciones urgentes para detener la agresión israelí y reiteraron su solidaridad con el pueblo palestino.

Denunciaron el asesinato de sus colegas palestinos por parte de Israel en Gaza, y aseguraron que el dolor de los palestinos lo comparten los sirios.

El domingo pasado, Israel asesinó a seis periodistas, entre ellos cuatro de la cadena qatarí Al Jazeera, al bombardear una tienda de campaña próxima al Hospital Al-Shifa, en Gaza.

Hasta la fecha, 273 periodistas palestinos han perdido la vida en la Franja de Gaza a causa de la ofensiva israelí iniciada en octubre del 2023.

El genocidio israelí ha dejado 61 mil 499 palestinos muertos, 153 mil 575 heridos y más de nueve mil desaparecidos, mientras cientos de miles han sido desplazados, y la hambruna se ha cobrado la vida de numerosas personas, entre ellas decenas de niños.

