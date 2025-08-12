Fidel Castro vivió en suelo granmense durante los días difíciles de la guerra libertaria

Fidel Castro, dejó una huella indeleble en las montañas granmenses. Allí vivió junto a sus tropas durante los días difíciles de la guerra. Compartió con campesinos, explicó lo que sería el programa revolucionario y desde allí partió a la conquista del triunfo definitivo. Al aproximarse la fecha en que el líder indiscutible de la Revolución cumpliría NOVENTA Y NUEVE años, le rendimos homenaje a través del siguiente material.