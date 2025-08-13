Tormenta tropical Erin sigue su avance por Atlántico central

La tormenta tropical Erin sigue su avance hacia el oeste por el Atlántico central con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), informó hoy el Centro Nacional de Huracanes.

La institución científica alerta una vigilancia para las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, que en los próximos días tendrán sus efectos con marejadas , propensas a causar condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida.

El sistema está ubicado ahora cerca de la latitud 16.5 Norte, longitud 41.9 Oeste y se

mueve hacia el oeste cerca de 31 km/h y espera que este movimiento general hasta el jueves, con un movimiento oeste-noroeste que comenzará por la noche y continuará hasta el fin de semana.

En la trayectoria pronosticada, el centro de Erin es probable que se mueva cerca o justo al norte de las Islas de Sotavento del norte durante el fin de semana.

El reporte pronostica un fortalecimiento gradual en esta jornada y que probablemente se convertirá en un huracán a última hora del jueves o a primera hora del viernes.

