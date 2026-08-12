Brigada internacional intercambia con comunidades de Santiago de Cuba

Integrantes de la Brigada Centenario de Fidel intercambiaron con comunidades de Santiago de Cuba, con énfasis en la historia, la cultura y las experiencias sociales de los territorios visitados.

Durante el recorrido por los barrios El Tivolí y Los Maceo, en la Ciudad Héroe, los amigos solidarios conocieron espacios vinculados con la identidad cultural e histórica de la urbe y participaron en actividades con niños y artistas de esas comunidades.

En el Proyecto Sociocultural Comunitario Mercerón Center, los visitantes dialogaron con su directora, la cantautora Ludmila Mercerón Trenard, y conocieron experiencias dirigidas a preservar las tradiciones culturales del barrio, además de participar en talleres y presentaciones de poesía y trova.

La delegación recorrió también el Museo de la Lucha Clandestina, donde recibió información sobre acontecimientos relacionados con la presencia de Fidel Castro en este territorio suroriental durante su infancia.

En el Museo Casa Natal de Antonio Maceo, los brigadistas se acercaron a la historia familiar y revolucionaria del Titán de Bronce y disfrutaron de una presentación cultural dedicada a las tradiciones de raíz afrocubana.

El programa incluyó, además, un recorrido por el municipio de Segundo Frente, donde la delegación visitó sitios relacionados con la lucha revolucionaria y conocieron sobre las comunidades de la montaña.

En el Mausoleo a los Héroes y Mártires del II Frente Oriental Frank País García, los visitantes intercambiaron con el primer coronel de la reserva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Alberto Vázquez García, combatiente fundador de esa organización guerrillera y director del complejo histórico, quien compartió testimonios sobre la lucha independentista y su experiencia junto a otros combatientes.

El encuentro permitió abordar la importancia de preservar la memoria histórica y transmitirla a las nuevas generaciones, especialmente en un territorio donde la educación y el trabajo comunitario forman parte de la impronta del General de Ejército Raúl Castro y de Vilma Espín, heroína de la sierra y el llano.

Como parte de la jornada, los brigadistas asistieron a la Copa 13 de Agosto, torneo de fútbol que reúne a equipos de distintas comunidades del municipio y promueve la participación de los jóvenes en actividades deportivas y comunitarias.

La agenda incluyó visitas al Hospital General Rural Emilio Bárcenas, la escuela primaria Mártires del Moncada y un consultorio del médico y la enfermera de la familia, donde conocieron las características de la atención sanitaria y educativa en las comunidades montañosas.

En esas instituciones fueron entregados medicamentos, materiales escolares y otros recursos, mientras los trabajadores explicaron a los visitantes las alternativas empleadas para garantizar los servicios a la población en medio de las dificultades propias de un territorio de asentamientos dispersos y ante el cruel recrudecimiento del bloqueo económico, comercial, financiero y energético de los Estados Unidos a Cuba.

Otro de los temas abordados durante el recorrido fue la producción cafetalera, debido a su importancia para la economía y la vida de las comunidades de Segundo Frente, territorio con una amplia tradición en el cultivo del grano.

La jornada concluyó en Santiago de Cuba con la velada Fidel Moncadista, durante la cual los integrantes de la brigada intercambiaron con especialistas e historiadores sobre la juventud del Comandante en Jefe, el contexto político de la década de 1950 y los acontecimientos vinculados con el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Las actividades forman parte del programa de la Brigada Centenario de Fidel, que durante su estancia en el oriente cubano combina el acercamiento a la historia de la Revolución con intercambios culturales y acciones de solidaridad en comunidades e instituciones de la provincia.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.