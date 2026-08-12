Conmemoran Día Internacional de la Juventud

En diciembre de 1999 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, proclamó el DOCE de agosto como el día internacional de la Juventud para fortalecer el rol de las nuevas generaciones como agentes fundamentales en el cambio, innovación y progreso social. Fomentar la participación activa de los jóvenes en cada comunidad es uno de los propósitos de la conmemoración, en la que Cuba se encuentra insertada con la activación de la Red Juvenil Comunitaria.