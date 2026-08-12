Cuba por segundo éxito ante Guatemala en Copa Panamericana de voleibol

El equipo masculino de Cuba buscará hoy su segundo éxito en el grupo B de la XIX Copa Panamericana de voleibol, cuando enfrente a Guatemala, con sede hasta el 16 en el Poliforum 2 de la Universidad Autónoma del estado mexicano de Morelos.

Luego de caer 2-3 ante República Dominicana, derrotar 3-0 a Curazao y cumplir su fecha de descanso, este miércoles lucharán por la segunda victoria en el certamen, para mañana cerrar la fase de preliminares el jueves contra el anfitrión México.

Por el sistema de competencia, los ganadores de los grupos, con presencia total de 10 equipos, avanzarán directo a la semifinal, los segundos y terceros lugares pasarán a cuartos de final, y los restantes estarán en partidos de definiciones de sus puestos.

México lidera hasta el momento el apartado B, con tres triunfos, seguido por Cuba (1-1), Dominicana (1-1), Guatemala (1-1) y Curazao (0-3), que hoy topará con los quisqueyanos, mientras que al frente del A está Canadá (3-0), Estados Unidos (2-0), Costa Rica (1-2), Puerto Rico (0-2) y Trinidad y Tobago (0-2).

Según el sitio de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe www.norceca.net, los cubanos dominaron este lunes el partido ante los curazeños con parciales de 25-18, 25-16 y 25-19, luego de una hora y un minuto de accionar sobre la cancha, en la que ningún jugador logró dobles dígitos.

Las estadísticas oficiales colectivas reflejan la superioridad de Cuba en el ataque, 32 puntos por 21, el bloqueo (7-4) y el servicio (5-1), y cometió 27 errores propios por 31 Curazao.

Individualmente sobresalió el auxiliar cubano Carlos Larrea, con nueve puntos, apoyado por el opuesto José Carlos Romero (8) y el también auxiliar Yusniel Martí (7), mientras que por sus contrincantes el mejor fue Marlison Kleinmoedig (9).

El domingo los jóvenes discípulos de Darién Ferrer cayeron en cinco sets ante Dominicana, con parciales de 20-25, 26-24, 25-15, 23-25 y 9-15, en un encuentro marcado por los 64 puntos entregados a sus rivales por errores propios por 21 sus rivales.

La selección cubana la integran los pasadores Lyvan Taboada, de 27 años y 199 cm de estatura, y Ronaldo Flaquet (19 años y 193 cm), los opuestos José Carlos Romero (27 años y 202 cm), Daniel Martínez (20 años y 220 cm) y los auxiliares Víctor Andreu (24 años y 200 cm), Bryan Camino (23 años y 188 cm), Yusniel Martí (22 años y 198 cm) y Carlos Larrea (20 años y 193 cm).

Completan la selección los centrales Jakdiel Contreras (22 años y 203 cm), Endriel Pedroso (24 años y 212 cm) y José A. Morejón (20 años y 203 cm), y el líbero Dayron Tissaut (21 años y 180 cm), bajo la dirección de Ferrer.

Venezuela es el campeón defensor, ya que en la edición de 2025 derrotó en la final a México, podio que completó Canadá con victoria por el bronce ante Chile.

Estados Unidos lidera el medallero histórico con cinco de oro, tres de plata y nueve de bronce, seguido por Cuba (4-0-3).

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