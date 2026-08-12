Irán condiciona reapertura del estrecho de Ormuz a exigencias a EEUU

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado mientras Estados Unidos no modifique su postura y acepte las condiciones planteadas por Teherán.

Durante un encuentro con el embajador chino en Irán, Zhong Peiwu, Rezaei sostuvo que Washington debe poner fin a la guerra contra su país, liberar los activos iraníes congelados y contribuir al cese de los conflictos en la región, en particular en Líbano y Gaza, informó la agencia oficial IRNA.

El funcionario señaló que otras exigencias iraníes fueron transmitidas a Estados Unidos mediante intermediarios y precisó que cualquier eventual acuerdo entre Teherán y Omán sobre el tránsito por Ormuz deberá analizarse de manera independiente al cierre del estrecho.

Por su parte, el diplomático chino manifestó la oposición de Beijing a los ataques militares contra Irán y reiteró el respaldo de su país al fortalecimiento de las relaciones entre los Estados de Asia Occidental y las naciones árabes del Golfo.

Las tensiones regionales persisten desde el inicio, a finales de febrero, del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, sin que hasta el momento Teherán y Washington hayan alcanzado un acuerdo definitivo para poner fin a las hostilidades.

El cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de hidrocarburos, mantiene además fuertes repercusiones sobre las cadenas internacionales de suministro energético.

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