Suman 190 muertos y 1.679 heridos en ciudades capitales tras terremoto en Colombia

Un total de 190 personas fallecieron y 1.679 resultaron heridas en ciudades capitales de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el pasado lunes, comunicó la noche del martes la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

En su más reciente informe consolidado, la entidad indicó que en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, se registran 95 personas fallecidas; 81 en Pereira, capital del departamento de Risaralda; 9 en Quibdó (departamento del Chocó); y 5 en Manizales (departamento de Caldas).

En Cali se contabilizan 999 personas heridas, 278 en Pereira, 174 heridos en Armenia, 116 lesionados en Quibdó y 112 en Manizales.

Asimismo, Asocapitales, organización que integra el Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres, informó que se registran 222 personas desaparecidas en las ciudades capitales afectadas por la emergencia.

De ellas, 180 corresponden a Cali, 37 a Pereira y 5 a Quibdó.

El reporte también señala 243 estructuras colapsadas, mientras continúan desplegados los equipos de búsqueda y rescate y las ciudades mantienen activas sus capacidades de respuesta.

Los datos de decesos de Asocapitales difieren con los divulgados por el presidente colombiano, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien cifró en 181 el número de muertos por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes varias zonas del país.

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