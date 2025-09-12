Cantante cubana abrirá concurso musical Intervisión (+Fotos)

La cubana Zulema Iglesias será la primera en actuar entre los concursantes del evento musical Intervisión que se celebrará el próximo 20 de septiembre en el Live Arena de Moscú, constató hoy Prensa Latina.

Este viernes en el centro Rossiya del Moscow City de la capital rusa se celebró el sorteo para el orden de actuación de los participantes y la bienvenida a las delegaciones de los 23 países que toman parte en el importante concurso musical.

En el centro de la sala de espectáculos donde se realizó el sorteo se encontraba un enorme samovar ruso (la tradicional vajilla metálica para preparar té), rodeado de tazas térmicas que mostraban el número, al verter en ellas el agua caliente para preparar la infusión.

Así los concursantes por cada país se acercaron por turnos en orden alfabético por los nombres de sus naciones para conocer el orden de sus presentaciones.

A la cubana Iglesias le tocó en el sorteo el número uno por lo cual será, entre todos los competidores, quien comience con la defensa de su interpretación.

Iglesias inició su carrera artística a los 12 años, en 1982, y ganó numerosos premios en festivales y concursos. En 1990, junto con su hermano formó el dúo Los hermanos Iglesias y en 1994 se convirtió en la vocalista profesional del Trío Iglesias.

En 2017 recibió la Distinción por la Cultura Nacional de su país por su destacada trayectoria.

Una vez conocido los resultados del sorteo la cantante cubana expresó que le había tocado ser la primera entre los concursantes y que trataría por ello de mostrar todo el poder de la música cubana y por supuesto seguir aspirando a un buen lugar entre el concurso Intervisión.

Tras la cubana defenderán sus canciones los representantes de Kirguistán, China y Egipto, en ese orden, y finalizarán los cantantes de Belarús, Uzbekistán y la India, que cierra la competición.

Por América Latina, además de Cuba participan en Intervisión músicos de Brasil, Colombia y Venezuela, en tanto en representación de África lo hacen Egipto, Madagascar, Etiopía y Sudáfrica.

El sorteo comenzó con un video mensaje del canciller de la Federación de Rusia, Seguéi Lavrov, quien expresó que Intervisión es una plataforma universal para el diálogo intercultural, que permite el enriquecimiento mutuo de la historia y las tradiciones de los pueblos y una muestra más de que la música es un idioma universal de comunicación.

