Cuba y México vuelven a hermanarse en Gran Retto

Con la entrega hoy de dorsales, kit de competidores y una conferencia de prensa, la IV edición de la Travesía de Aguas Abiertas Gran Retto, Varadero 2025, volverá a hermanar a Cuba y México.

La nueva edición del certamen, que tuvo sus inicios en 2025, concentrará sus acciones competitivas durante sábado y domingo venideros, pero desde este viernes la ciudad balneario de Varadero estará presta a brindar un espectáculo de lujo para todos los participantes.

Con el complejo hotelero Barceló-Solymar-Arenas Blancas como el epicentro de la justa acuática, alrededor de 600 competidores de naciones tales como México, Ecuador, Guatemala, Alemania y Cuba medirán las fuerzas de sus brazadas en las diferentes distancias en disputa.

De acuerdo al programa oficial del evento, el cual se desarrollará bajo la dirección de la marca deportiva mexicana Gran Retto, las pruebas se centrarán en las distancias de 750, 1 500 metros, así como tres, cinco y 10 kilómetros, con divisiones por edades y sexo.

Este viernes se pulirán los últimos detalles organizativos, con las habituales inscripciones de atletas, entrega de kit, y el encuentro oficial con la prensa para determinar los trazados y pormenores logísticos.

Durante la jornada de sábado se darán las brazadas en los trayectos de menor distancia, mientras él domingo se reservan las pruebas reinas de una justa que a la par potenciará un amplio programa colateral de actividades.

La ya clásica carrera de la «Milla de la Cerveza», actividades naúticas, competencias de dominó y recorridos por arterias de la ciudad, conforman el grueso de acciones a ejecutarse en esta IV edición, bajo la premisa certera de unir deporte y turismo entre dos naciones hermanas: Cuba y México.

