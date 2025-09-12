México y Cuba firman acuerdo sobre programa Sembrando Vida

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y el Ministerio cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera firmaron hoy el Acuerdo de Voluntades para la segunda fase del programa Sembrando Vida.

A través de un mensaje en la red social X, el ente mexicano resaltó que de esta manera se amplían los beneficios a más comunidades rurales.

“Es un símbolo de lo que puede lograrse cuando dos países con una relación histórica trabajan desde la solidaridad y el respeto mutuo”, sostuvo la directora ejecutiva de la Amexcid, Alejandra Del Moral, de visita en la mayor de las Antillas.

De acuerdo con la institución, este paso fortalece la cooperación histórica con la isla como vía para alcanzar prosperidad compartida.

Sembrando Vida, programa creado por el Gobierno de México, busca contribuir al bienestar social de agricultores a través del impulso de la autosuficiencia alimentaria, con acciones que favorezcan al mismo tiempo la recuperación del medio ambiente.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.