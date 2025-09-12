Cuba y el País Vasco trabajan para incrementar cooperación bilateral

Las autoridades de Cuba y el País Vasco trabajan para incrementar y diversificar la colaboración bilateral, de acuerdo con una notificación del Partido Comunista de la nación antillana divulgada hoy.

El texto oficial aseguró que, con ese propósito, el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Parido Comunista cubano, Roberto Morales, recibió al secretario de Relaciones Políticas del Partido Vasco Euskal Herria Bildu, Gorka Elejabarrieta Díaz.

Durante el diálogo entre ambos, apuntó, Ojeda «transmitió el saludo del Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel».

También agradeció la «firme postura» de la organización vasca contra el bloqueo económico del Gobierno de Estados Unidos al país caribeño.

Acerca de la hostilidad estadounidense, Ojeda subrayó que la «solidaridad internacional y la heroicidad del pueblo han sido claves para resistir la arremetida imperialista».

Por otra parte, el Secretario de Organización actualizó al visitante sobre las causas y el proceso de recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, que se desconectó el miércoles último.

En su perfil de la red social X, Ojeda refirió que en la reunión las partes manifestaron la «voluntad de avanzar en el desarrollo de las relaciones entre nuestras organizaciones políticas».

