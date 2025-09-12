Partidos de Cuba y Etiopía comprometidos a robustecer cooperación (+Fotos)

El Partido Comunista de Cuba y el Partido de la Prosperidad de Etiopía reafirmaron hoy su larga colaboración y se comprometieron a profundizar la cooperación en las esferas política, económica y social.

Así lo acordaron el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Fernando González Llort, al frente de una delegación caribeña en visita de trabajo a Addis Abeba del 12 al 15 de septiembre, y el director de Relaciones Públicas e Internacionales de la agrupación política local, Bikila Hurissa.

Durante la reunión, González Llort expresó sus felicitaciones por la exitosa finalización de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD) y envió sus mejores deseos al pueblo africano por su año nuevo. Describió a la GERD como un símbolo de autosuficiencia y un modelo de determinación nacional con lecciones para África y el mundo en general.

Ambas destacaron la fraternidad histórica entre ambos países y acordaron ampliar la cooperación mediante canales interpartidarios, de gobierno a gobierno y entre pueblos.

Subrayaron la necesidad de formalizar los lazos mediante memorandos de entendimiento y alianzas estratégicas, así como explorar nuevas áreas de colaboración.

El diálogo también abordó el impacto de las sanciones unilaterales del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. En ese sentido, Hurissa manifestó su solidaridad con la isla caribeña al calificar esas medidas extraterritoriales de «guerra económica contra el pueblo» que socava los derechos soberanos del país.

De igual manera, el representante local reconoció la resiliencia cubana ante la presión externa como un ejemplo de orgullo nacional e independencia.

Ambas partes enfatizaron además que, en el mundo multipolar actual, los desafíos globales deben afrontarse con equidad, diálogo y cooperación, en lugar de intimidación.

Por otra parte, la delegación caribeña integrada también por la embajadora de La Habana en Addis Abeba, Meylin Suárez Álvarez, y la directora de África del ICAP, Yahimi Todríguez Flores, fue recibida por la Directiva del Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba en la sede de la Cámara de Representantes del Pueblo (Parlamento).

La reunión con Abdulkedir Gelgelo, al frente de la directiva, estuvo centrada en la profundización de las relaciones entre los Parlamentos de ambos países, así como la cooperación en asuntos de la agenda internacional.

El intercambio reafirmó los históricos lazos de amistad y solidaridad que unen a Cuba y Etiopía, y el compromiso de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto en el ámbito legislativo.

