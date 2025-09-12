Israel dejó sin hogar a miles de personas en la ciudad de Gaza

Más de 50 mil personas que viven en la ciudad de Gaza quedaron sin hogares en menos de una semana tras la destrucción causada por el Ejército israelí, denunció hoy la Defensa Civil palestina.

El vocero de esa institución, Mahmoud Basal, advirtió que la crisis humanitaria allí empeoró tras el inicio de una ofensiva terrestre y los intensos bombardeos de las Fuerzas Armadas del vecino país (FDI), como parte de la operación Carros de Gedeón II.

Detalló que los militares destruyeron en ese lapso 12 edificios residenciales de más de siete pisos, con unos 500 apartamentos en total, lo cual provocó el desplazamiento de miles de ciudadanos.

También demolió más de 120 inmuebles con menos de esa altura, lo que afectó a más de siete mil 200 personas, mientras otros 500 resultaron dañados y más de 30 mil personas quedaron sin vivienda.

Basal denunció la destrucción de unas 600 tiendas de campaña, que albergaban a más de seis mil palestinos desplazados, 10 escuelas y cinco mezquitas.

Tras varias semanas de intensos bombardeos, las FDI emitieron el martes por primera vez órdenes de evacuación para todos los habitantes de la ciudad de Gaza, donde viven o están refugiadas un millón de personas.

Las FDI llamaron a trasladarse hacia el sur en medio de la ofensiva contra esa urbe, pese a las condenas generalizadas del mundo y denuncias de desplazamiento forzado, según imágenes de televisoras árabes, que documentaron en los últimos días largas columnas de personas que huyen de los ataques.

El primer ministro Benjamin Netanyahu se jactó el lunes de la destrucción de varias torres residenciales en la localidad.

Eso es solo el comienzo de la intensa actividad de las maniobras terrestres allí, advirtió poco después de conocerse la muerte de cuatro soldados en una emboscada en las inmediaciones de la ciudad.

Mientras, el titular de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó con arrasar la zona si el Movimiento de Resistencia Islámica no se rinde.

La pasada semana la Defensa Civil del territorio afirmó que las FDI destruyeron más del 85 por ciento de las viviendas y la infraestructura en los vecindarios de Shuja’iyya y Tuffah, y el 70 por ciento en Zeitoun, Sabra, Jabalia, Nazla y Balad.

También hay muchos daños en las ciudades vecinas de Beit Hanoun y Beit Lahia, apuntó.

A principios de agosto el gabinete de seguridad israelí aprobó un plan presentado por Netanyahu para reocupar el enclave costero en varias fases, la primera de las cuales comenzará con la ciudad de Gaza y zonas aledañas, pese al rechazo internacional a la maniobra.

