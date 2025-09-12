Actualiza Empresa Eléctrica de Granma sostenibilidad del SEN en la provincia

Por: Cheila Aguilera Riquene La provincia de Granma dispone en estos momentos 30 MW para el consumo, cifra insuficiente para cubrir la demanda del territorio lo que se revierte en apagones en sector residencial. Desde el restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se está trabajando arduamente para de manera progresiva disminuir el tiempo de afectación […]

Por: Cheila Aguilera Riquene

La provincia de Granma dispone en estos momentos 30 MW para el consumo, cifra insuficiente para cubrir la demanda del territorio lo que se revierte en apagones en sector residencial.

Desde el restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se está trabajando arduamente para de manera progresiva disminuir el tiempo de afectación de los circuitos, explicó Luis Miguel Almenares Quevedo, Director del Despacho de carga de la Empresa Eléctrica de Granma.

Almenares Quevedo agregó que debido a la poca generación en los microsistemas no se pudo suplir la demanda del servicio eléctrico en gran parte de los circuitos de la provincia provocando que tuvieran mayor afectación en comparación con otros.

Acerca de los pronósticos del servicio eléctrico para el 12 de septiembre en la provincia, el directivo ofreció las siguientes declaraciones…

