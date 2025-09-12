Segundo éxito de dúo Díaz-Alayo en final de Campeonato de Rusia 

El dúo de Cuba, integrado por Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo, logró hoy su segundo éxito en la llave F de la final del Campeonato de Voleibol de Playa de Rusia 2025, al derrotar 2-0 a la dupla de Evert-Martynenko, con sede en la ciudad de Anapa.

Por: Carlos González Rego

Luego de vencer 2-0 (21-16 y 21-16) este jueves al binomio de Adonin-Pikhtulov, del club Zenit de San Petersburgo, los discípulos de Francisco Álvarez Cutiño mantuvieron el invicto ante el binomio del Zenit 1 de San Petersburgo con parciales de 21-15 y 21-18, destaca el periodista de la emisora Radio Rebelde, Luis Izquierdo.

Díaz y Alayo, integrantes de la principal pareja de la mayor de las Antillas y olímpicos en París 2024, aparecen entre los favoritos para subir al podio, luego de sus resultados en la Liga de Rusia, en la que participan en calidad de invitados.

Los pupilos de Álvarez Cutiño llegaron a Anapa luego de ganar la medallas de oro en la Copa Victoria, con escenario en Minsk, capital de Bielorrusia, que comparte la organización del certamen con Rusia.

El botín de los cubanos en el evento del gigante euroasiático es de tres medallas de oro (Abierto de Moscú y de Bernaul, y en la fase en Isla de Sajalín), plata en la Copa Rusia y bronce en la etapa con sede en Nopvy Urengoy.

El principal objetivo este año de los olímpicos cubanos de París 2024 es el Campeonato Mundial de Adelaida, Australia, previsto para efectuarse del 14 al 23 de noviembre.

