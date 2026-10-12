Anuncian programa de actividades de la Jornada de la Cultura Cubana

Dalia Duarte, especialista en Políticas Culturales del Mincult, señaló que esta jornada es un espacio para defender identidad y tradiciones, porque se mostrará el talento y las creaciones de los artistas, los proyectos y las agrupaciones danzarias y musicales, al tiempo que tiene un interés muy particular en las comunidades.
La jornada se extenderá del 10 al 20 de octubre; la primera fecha tiene un valor simbólico en las luchas por la independencia y constituye una efeméride de gran significación para la identidad nacional; mientras, la segunda marca el nacimiento del Himno de Bayamo, pieza devenida Himno Nacional por su alto valor patriótico y cultural.
Esta jornada tendrá otras motivaciones de gran importancia, pues son los 40 años de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), y la Brigada de Instructores de Arte celebrará el mismo día 20 de octubre, sus primeros 22 años de fundación por Fidel Castro (1926-2016).
El discurso Palabras a los intelectuales, pronunciado por el líder de la Revolución, y el aniversario 65 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), junto a las cinco décadas de existencia de la Universidad de las Artes (ISA), serán otras de las motivaciones señaladas para esta jornada.
Asimismo, la obra del músico Pacho Alonso (1926-1982) y del cineasta Julio García Espinosa (1926-2016), ambos creadores de amplio legado cultural, tendrán también destaque esta programación, cuyo diseño articula al sistema de instituciones del Mincult.
Para dar inicio a la jornada, sonará una vez más la campana de La Demajagua, punto de partida que se multiplicará tomando los espacios institucionales, las escuelas y las comunidades; además de servir de momento propicio para reconocer a creadores con una reconocida trayectoria, a trabajadores y fundadores del Mincult y a organismos que cumplen aniversarios.
Desde la AHS, la Brigada de Instructores de Arte y el evento la Fiesta de la Cubanía se han organizado otras acciones especiales, junto a un programa diverso que promoverá el arte y la creación, el diálogo cultural, el pensamiento y la identidad nacional.