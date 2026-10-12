Anuncian programa de actividades de la Jornada de la Cultura Cubana

El programa de actividades por la Jornada de la Cultura Cubana, dedicado al centenario del natalicio de Fidel Castro (1926-2016) y a los 50 años de creado el Ministerio de Cultura (Mincult), fue anunciado este miércoles en conferencia de prensa celebrada en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba.

Dalia Duarte, especialista en Políticas Culturales del Mincult, señaló que esta jornada es un espacio para defender identidad y tradiciones, porque se mostrará el talento y las creaciones de los artistas, los proyectos y las agrupaciones danzarias y musicales, al tiempo que tiene un interés muy particular en las comunidades.

La jornada se extenderá del 10 al 20 de octubre; la primera fecha tiene un valor simbólico en las luchas por la independencia y constituye una efeméride de gran significación para la identidad nacional; mientras, la segunda marca el nacimiento del Himno de Bayamo, pieza devenida Himno Nacional por su alto valor patriótico y cultural.

Esta jornada tendrá otras motivaciones de gran importancia, pues son los 40 años de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), y la Brigada de Instructores de Arte celebrará el mismo día 20 de octubre, sus primeros 22 años de fundación por Fidel Castro (1926-2016).

El discurso Palabras a los intelectuales, pronunciado por el líder de la Revolución, y el aniversario 65 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), junto a las cinco décadas de existencia de la Universidad de las Artes (ISA), serán otras de las motivaciones señaladas para esta jornada.

Asimismo, la obra del músico Pacho Alonso (1926-1982) y del cineasta Julio García Espinosa (1926-2016), ambos creadores de amplio legado cultural, tendrán también destaque esta programación, cuyo diseño articula al sistema de instituciones del Mincult.

Para dar inicio a la jornada, sonará una vez más la campana de La Demajagua, punto de partida que se multiplicará tomando los espacios institucionales, las escuelas y las comunidades; además de servir de momento propicio para reconocer a creadores con una reconocida trayectoria, a trabajadores y fundadores del Mincult y a organismos que cumplen aniversarios.

Desde la AHS, la Brigada de Instructores de Arte y el evento la Fiesta de la Cubanía se han organizado otras acciones especiales, junto a un programa diverso que promoverá el arte y la creación, el diálogo cultural, el pensamiento y la identidad nacional.

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