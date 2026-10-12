Comienza recorrido Cantar por la Ruta de Céspedes.Granma aportará más de mil quinientas toneladas de arroz gracias a convenio con proyecto Vietnamita

Durante casi siete décadas Cuba y Vietnam mantienen lazos comerciales y diplomáticos. En tal sentido, el proyecto TB Agri y la Empresa Agroindustrial de Granma Fernando Echenique se consolidan como referentes en la producción de arroz en el oriente cubano. En su segunda campaña, el convenio pretende superar las mil quinientas toneladas del cereal. Esta cifra deviene mejora para el pueblo y aporte significativo a la soberanía alimentaria de la nación.