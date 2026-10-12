Inician presentaciones del proyecto Viva la Patria

Como parte de las actividades previas a la XXXII edición de la Fiesta de la Cubanía el Proyecto “Viva la Patria”, se presenta desde hoy y hasta el viernes 16, en escuelas y círculos infantiles de Bayamo.

Protagonizado por Ary Rodríguez y el Coro Ismaelillo, el trovador Ramón Galardy y el cantautor Teniente Rey, el mismo lleva alegrías, música y enseñanzas a esas instituciones.

El recorrido inició este lunes por los Seminternados Álvaro Morales. Reparto Siboney y Orlando Lara, del Reparto Rosa la Bayamesa.

El periplo de “Viva la Patria” continuará mañana por la Escuela Primaria Héroes de Bolivia, de Rosa la Bayamesa y el día 14 por la Escuela Ciro Redondo del reparto de igual nombre para luego presentarse en el Círculo Infantil Amiguitos de Angola.

Las actividades del jueves 15 tendrán lugar en la Escuela Primaria Antonio Briones, del Reparto Aeropuerto Viejo y en el Círculo Infantil Somos Felices, de Rosa la Bayamesa.

Este recorrido concluirá el viernes por la Escuela Los Mártires, del Reparto La Unión.

A través de las redes sociales los protagonistas del proyecto invitan a familiares y a la comunidad, a sumarse a estas actividades que celebran la identidad y el Día de la Cultura Cubana.

Desde hace más de una década el Proyecto “Viva la Patria” forma parte de la acciones preevento de la Fiesta de la Cubanía.

A través de la música, juegos y mucho más los artistas llevan ese ambiente festivo a escuelas y círculos infantiles ubicados en barrios alejados del centro de la ciudad, para hacer a educandos, maestros y vecinos partícipes de esta gran celebración.

Radio Bayamo