Sofocado incendio en tanque de combustible en Manzanillo

Manzanillo, – Fuerzas especializadas del Ministerio del Interior, los Comandos de Bomberos del municipio de Manzanillo y el Aeropuerto Internacional Sierra Maestra sofocaron el incendio ocurrido en esta ciudad, tras una fuerte explosión en un isotanque que contenía combustible (gasolina).

El siniestro ocurrió en áreas de la Empresa Azutecnia Manzanillo, sitio popularmente conocido como T -22 y ubicado en la circunvalación Camilo Cienfuegos, de la Perla del Guacanayabo, en la oriental provincia de Granma.

La unidad venció. Gracias a la valentía, audacia y el valor de todos los que contribuyeron, incluidos personal de acueducto, el grupo municipal de operaciones y socorro de la Cruz Roja, dueños de pozos y jóvenes de la comunidad, subrayó en su perfil de Facebook Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba.

Como consecuencia del lamentable incidente, cinco personas resultaron lesionadas, las cuales fueron trasladadas de urgencia al hospital clínico quirúrgico Celia Sánchez Manduley.

Dunier Tamayo Casanova, intendente de Manzanillo, confirmó al periodista Roberto Mesa Matos que el incendio comenzó pasadas las 8:00 de la noche de este domingo, cuando se inició la manipulación del isotanque.

Desde el citado centro asistencial, Ortiz Barceló informó que tres de los lesionados ya fueron dados de alta, con seguimiento médico en sus casas.

Son ellos Pedro Manuel Depara Ramos, de 22 años de edad, Blas Sosa Vázquez (66) y Ernesto Espinosa Leyva (59).

En estado crítico se encuentra Hermes Soria Romero (47 años), con un 31 por ciento de quemaduras; y en condición grave está Luis Roberto Tamayo Cedeño (36 años), con 16 por ciento de quemaduras

La Demajagua