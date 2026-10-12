Con protagonismo juvenil, abre Granma su campaña tabacalera

La campaña de siembra de tabaco 2026 al 27 comenzó en Granma este último fin de semana. La apertura provincial tuvo lugar en las tierras que trabaja Amauri Armas Ramírez, un joven asociado a la Cooperativa de Créditos y Servicios Gabriel Valiente, del municipio de Jiguaní.

Al dar a conocer el inicio, la Empresa de Acopio, Beneficio y Torcido del Tabaco en el territorio puso el acento en la participación de agricultores jóvenes y en su aporte al cumplimiento de los planes de siembra y acopio.

El productor anfitrión sobresale por incorporar la ciencia y la técnica a sus labores y por obtener buenos resultados en diferentes cultivos. En sus áreas, el tabaco forma parte de una producción diversificada, que también incluye cultivos varios.

Pero detrás de esa actividad hay, además, una historia familiar. Para Amauri, sembrar tabaco significa continuar una tradición y dedicarse a un cultivo al que lo une un afecto particular, según reconoció quien sigue los pasos de su fallecido abuelo Osvaldo Armas, quien llegó a alcanzar el titulo honorifico de Héroe del Trabajo.

La empresa reunió esos rasgos al reconocer su desempeño, en el confluyen juventud, aplicación de conocimientos, diversidad productiva y amor por el trabajo que realiza.

El inicio de la siembre tabacalera vinculó la experiencia de este agricultor con las metas de siembra y acopio que tiene por delante el sector tabacalero granmense.

La jornada situó así a un joven campesino en el centro del comienzo de una etapa productiva, desde una finca donde conviven la tradición familiar y el uso de la ciencia y la técnica.

Radio Bayamo