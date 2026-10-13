Nicolás Maduro envía mensaje desde la cárcel: “La mentira y la injusticia serán vencidas”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, publicó un nuevo mensaje en sus redes sociales este domingo, 11 de octubre, desde la cárcel estadounidense donde permanece desde el pasado enero, cuando fue secuestrado junto con su esposa Cilia Flores durante una agresión militar de EE.UU. contra la nación suramericana. Agradeció las "enormes muestras de amor y acompañamiento" recibidas.

“La mentira y la injusticia serán vencidas”

El mandatario escribió a través de su cuenta en X:

“Hoy más que nunca estamos poseídos por la certeza de que la mentira y la injusticia serán vencidas por la luz de nuestra verdad y la fuerza de Dios”,

Asimismo, expresó su orgullo por la dignidad que él encarna “en nombre de millones de hombres y mujeres que creen y luchan por un mundo nuevo”.

Además, agradeció “las enormes muestras de amor y acompañamiento” que han recibido tanto él como su esposa, Cilia Flores, y resaltó que “la palabra valiente de solidaridad” que les llega es la “luz que ilumina” su “camino hacia la libertad”.

En su mensaje, el presidente venezolano incluyó una cita de Martin Luther King:

“Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a la cárcel juntos, de defender juntos la libertad, sabiendo que un día seremos libres”.

Nueva acusación y negativa de arresto domiciliario para Cilia Flores

El pasado jueves, 8 de octubre, las autoridades estadounidenses presentaron una nueva acusación en contra de Maduro por presunta conspiración para cometer tortura de opositores políticos y ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

Esa misma jornada, la Justicia de EE.UU. negó la solicitud de arresto domiciliario hecha por la defensa de Cilia Flores por razones de salud, después de que sufriera, posiblemente, un infarto y perdiera poco más de 11 kilos de peso.

Inmunidad y prisionero de guerra

A principios de septiembre, Maduro y su esposa, que fueron secuestrados por militares estadounidenses en enero pasado, solicitaron desestimar los cargos por narcotráfico con el argumento de que cuentan con inmunidad como presidente y primera dama de un Estado soberano.

Además, ambos se han declarado inocentes de los delitos que se les imputan. En su primera audiencia, el 5 de enero de 2026, Maduro insistió en su inocencia y se definió como prisionero de guerra.

“Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas. No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”. expresó

(Con información de RT)

Cubadebate